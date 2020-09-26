"جهوي الباك" يجري بمؤسسات مغلقة بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

قال مولاي أحمد الكريمي، المدير الجهوي للتربية والتكوين المهني بجهة مراكش، إن الامتحان الجهوي لمستوى السنة أولى باكالوريا من التعليم الثانوي سيجرى في التاريخ الذي حددته الوزارة المعنية بتدبير هذا القطاع، المقرر ابتداء من فاتح أكتوبر".

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أوضح المسؤول التربوي أن "المؤسسات التي أغلقت سيجرى بها الامتحان الجهوي المقرر ابتداء من فاتح أكتوبر. أما التلاميذ المصابون بفيروس كورونا المقبلون على امتحانات السنة الأولى باكالوريا، فستخصص لهم دورة استدراكية في وقت لاحق بعد استكمال علاجهم وتعافيهم من الوباء".

وأضاف أن "للأكاديمية ولجنة اليقظة تجربة تمكن من التعامل مع كل حالة على حدة واختيار الإجراء المناسب، لوجود فرق كبير بين التلاميذ المصابين بكوفيد-19 ومن يدرسون بثانوية اكتشفت بها بعض الإصابات المؤكدة".

وأشار المدير الجهوي إلى أن "قرار الإغلاق ينبني على دراسة الحالات من طرف الفريق الطبي للمديرية، وبعدها تحال على السلطة المحلية والصحية"، موردا أن "التعامل مع المخالطين أضحى ينبني على قاعدة بدأت تسع بفعل ما تمت مراكمته، فالمخالط درجات"، بحسب تعبير مولاي أحمد الكريمي.

وكانت السلطات المحلية والصحية والتربوية قد اتخذت خلال هذا الأسبوع قرار إغلاق ثانويتين تأهيليتين عموميتين، هما يوسف بن تاشفين وموسى ابن نصير بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، ومؤسسة أخرى خصوصية، لمدة 14 يوما، بعد اكتشاف إصابات في صفوف الأطر التربوية والإدارية والمتمدرسين.

وبناء على هذا القرار، فقد تم تعليق الدراسة الحضورية في جميع المستويات لمدة 14 يوما، واعتماد التعليم الذاتي، مع التوصية بإخضاع جميع التلاميذ والعاملين بالثانوية لإجراء الحجر الصحي المنزلي.

وعلى إثر ذلك، ساد نوع من التخوف لدى المتمدرسين بالمؤسسات المعنية بالإغلاق بمدينة مراكش، ووسط أولياء أمورهم، حول مصيرهم التعليمي.