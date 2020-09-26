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الرئيسية | جهات | 95 إصابة جديدة بكورونا في جهة بني ملال

95 إصابة جديدة بكورونا في جهة بني ملال

95 إصابة جديدة بكورونا في جهة بني ملال
حميد رزقي من الفقيه بن صالح
السبت 26 شتنبر 2020 - 19:35

أعلنت المديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة عن تسجيل 87 حالة شفاء جديدة من "كوفيد-19" خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية؛ 30 حالة منها بإقليم خريبكة، و27 بإقليم أزيلال، و17 بإقليم الفقيه بن صالح، و10 حالات بإقليم خنيفرة، و3 حالات بإقليم بني ملال، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الشفاء بالجهة إلى 4594 حالة.

وبلغ إجمالي الحالات المؤكدة بالجهة 5598 حالة، بعد إعلان المديرية الجهوية للصحة عن تسجيل 95 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الفترة الزمنية المذكورة؛ 33 حالة منها بإقليم بني ملال، و27 حالة بإقليم خنيفرة، و16 حالة بإقليم خريبكة، و10 حالات بإقليم أزيلال، و9 حالات بإقليم الفقيه بن صالح.

وفي حصيلة التتبع اليومي للوضع الوبائي بالجهة، ذكرت المديرية الجهوية للصحة أن عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بلغ إلى حدود اليوم 910 حالات.

وبخصوص عدد حالات الوفيات جراء كوفيد-19"، أوضح المصدر ذاته أنه بلغ 92 حالة بالجهة، بعد تسجيل حالتين اليوم بكل من إقليم خنيفرة وإقليم بني ملال، مضيفا أن عدد الحالات التي تم استبعادها بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 100430 حالة.

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