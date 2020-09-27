24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5007:1613:2316:4319:2220:36
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "عادل تيزنيت" يتحف المغاربة بالموسيقى الأمازيغية (5.00)

  2. المربون أمام أندادهم الجدد (5.00)

  3. مدارس خاصة تعتمد "التعليم داخل المنزل" لإنقاذ مداخيلها المالية (5.00)

  4. صندوق أممي: توفّر موانع الحمل محدود بالمغرب (1.00)

  5. نشطاء يطلقون نداء "الحق في الحياة" وإلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | "حكايات شهرزاد" يرافق شابات في الحوز وتادلة

"حكايات شهرزاد" يرافق شابات في الحوز وتادلة

"حكايات شهرزاد" يرافق شابات في الحوز وتادلة
حميد رزقي من بني ملال
الأحد 27 شتنبر 2020 - 07:25

انطلقت السبت، أولى ورشات برنامج "حكايات شهرزاد" في نسخته الثانية، التي يتم تنظيمها في كل من مراكش وتحناوت وبني ملال وأفورار تحت إشراف منتدى شهرزاد وأكاديمية التغيير، وتستمر على مدى ثلاثة أشهر.

وتأتي هذه النسخة من "حكايات شهرزاد، التي تستهدف الفتيات على الخصوص، بعد النجاح الهام الذي حققته النسخة الأولى بين سنتي 2019 و2020 في شمال المغرب، والتي أدت إلى تخريج العديد من الحكواتيات اللواتي سيعملن على تأطير التلاميذ المستفيدين من ورشات النسخة الجديدة بمدارس جهة طنجة تطوان الحسيمة.

وقال هشام حذيفة، مدير برنامج "حكايات شهرزاد" إن "هذا البرنامج يستعمل الحكاية، باعتبارها موروثا ثقافيا مغربيا مثل الحلقة، من أجل تمرير العديد من القيم إلى الشابات والفتيات المستفيدات من الورشات التي تنقسم إلى 6 ورشات أو 6 حلقات".

وأضاف: "في كل ورشة من الورشات الست، يتم التركيز على موضوع من المواضيع ليكون هو صلب الحكاية لتمرير عدد من القيم، مثل أهمية المساواة بين الجنسين، وتميكن المرأة من حقوقها، وإزالة الصور النمطية عن المرأة المغربية في مناطق معينة، ودعم الحس النقدي لدى المستفيدات".

وتابع حذيفة بأن "أهداف البرنامج لا تقف عند هذا الحد، بل يضم أيضا الشق التكويني الذي يكون المبتغى منه هو تخريج فتيات قادرات على الاحتراف في فن رواية الحكاية، وبالتالي يمُكن أن يصبحن حكواتيات قادرات على الإبداع بأنفسهن وشق طريقهن في هذا المجال ليكون بمثابة مهنة يشتغلن بها مستقبلا في إطار التنشيط الثقافي والتأطير التربوي".

ويستخدم البرنامج، بحسب المتحدث ذاته، الحكايات لإلهام وبناء الثقة لدى المستفيدات في ورشات لتقديم مهارات مهمة من شأنها تمكين وبناء المرونة لدى المشارِكات وخلق مساحة "آمنة" للمناقشات المفتوحة وتدريس موضوعات مثل حقوق المرأة والتفكير النقدي وفن الخطابة والإلقاء، ما يجعل منه مجالا لتعليم المشاركات كيفية سرد القصص الخاصة بهن ونشرها لإلهام جمهور أوسع.

وكشف مدير برنامج "حكايات شهرزاد" أن "المشروع أثمر نتائج واعدة على صعيد المجتمعات المحلية للمستفيدات؛ إذ بدأ التغيير يتلمس طريقه بروية في حياتهن، وشرعت بعض فصول البرنامج تتمثل على شكل ممارسات وقيم تطبع شخصية الفتيات اللواتي كن يرزحن تحت ثقل المجتمع وهيمنة الذكور على المشهد العام".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.