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الرئيسية | جهات | "كورونا" ينهي حياة أستاذ في "عاصمة الشاوية"

"كورونا" ينهي حياة أستاذ في "عاصمة الشاوية"

"كورونا" ينهي حياة أستاذ في "عاصمة الشاوية"
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 26 شتنبر 2020 - 22:15

أفادت مصادر هسبريس بأن "ع. م"، أستاذ خمسيني كان يشتغل في سلك التعليم الابتدائي بإحدى المدارس التابعة لمديرية سطات، فارق الحياة يوم السبت بقسم الإنعاش متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس "كورونا" المستجدّ.

ونعت مديرية سطات الأستاذ المتوفّى عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، موردة أنه كان يعمل قيد حياته بمجموعة مدارس آسية الوديع نواحي مدينة سطات.

وتقدّم المدير الإقليمي للتعليم بعاصمة الشاوية، باسمه ونيابة عن جميع الأطر المنتسبة لأسرة التعليم بسطات، بأصدق عبارات التعازي والمواساة لأسرة الفقيد.

تجدر الإشارة إلى أن المديرية الإقليمية بسطات قد علّقت الدراسة بالنمط القائم على التناوب بين الحضوري والذاتي بمؤسستين بمدينة سطات، وأقرّت نمط التعليم عن بعد لمدة 14 يوما، بعد تنسيق مع الأكاديمية الجهوية الدار البيضاء-سطات واللجنة الإقليمية لليقظة المكلّفة بتتبع الوضعية الوبائية بالإقليم بسبب "كوفيد-19"، حفاظا على سلامة التلاميذ والأطر العاملة بالمؤسستين التعليميتين.

ويتعلّق الأمر بالثانوية التأهيلية القدس والثانوية الإعدادية مجمّع الخير، بعد تسجيل إصابات مؤكّدة بالفيروس التاجي في صفوف إداريين ومتعلمين بهما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - محمد السبت 26 شتنبر 2020 - 22:27
الله يرحم و يرحم جميع موتانا، كل يوم لما ألقي نظرة على الحصيلة اليومية لإصابات كورونا، مايؤلمني أكثر هو رقم الوفيات و ليس رقم الإصابات، سوف ننتصر إنشاء على الفيروس إنشاء الله لكن رقم الوفيات سيبقى في أذهاننا، يا رب إرفع عنا هذا الوباء.
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16
2 - بوعزة السبت 26 شتنبر 2020 - 22:34
انا لله وانا اليه راجعون .
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته والهم دويه الصبر والسلوان .
اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان غير دالك فتجاوز عنه
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9
3 - مواطن السبت 26 شتنبر 2020 - 22:36
الله يرحموا ويوسع عليه ويجعل مثواه الجنة صراحة الله يسمح لينا من رجال التعليم كيغامرو مساكن بحياتهم ومكيتشكاو مكايديرو فيديوهات لكانو مبرزطينا بيها القياد مدارو اضرابات مرفوض العودة للعمل الله يجازيهم بخير وضروري اىدولة تهتم بالتعليم راه لا مستقبل لنا دونه
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14
4 - hamza السبت 26 شتنبر 2020 - 22:55
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارفع عنا هاد الوباء
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