"تتويج تزنيت في مسابقة "المدارس الإيكولوجية

مصطفى البكار من تزنيت

توجت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية في تزنيت بجوائز حماية البيئة للموسم المدرسي 2019-2020، وذلك في إطار برنامج المدارس الإيكولوجية الذي تشرف عليه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.

وجاء تتويج مديرية تزنيت عن طريق ثلاث مؤسسات تعليمية هي "العرفان" و"بئر إنزران" بالمجال الحضري، ومجموعة مدارس الحسن الثاني بجماعة بونعمان.

وعادت جائزة لجنة التحكيم الوطنية للفيديوهات المتوجة في مسابقة "الصحافيون الشباب من أجل البيئة"، إلى الثانوية الإعدادية الإمام مالك من خلال ربورتاج تحت عنوان "?How we can get rid of plastic wast"، من إنجاز التلميذين حاتم لشهب وحسام شتات، بتأطير من الأستاذ الحسين العبلاوي.

يشار إلى أن مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تراهن عبر شراكتها مع وزارة التربية الوطنية على نشر الوعي وإشاعة قيم وسلوكيات التنمية المستدامة، عن طريق برنامج إيكولوجي يشتغل على سبعة محاور تتعلق بالتقليص من استهلاك الماء، والطاقة، والتدبير الجيد للنفايات، والمحافظة على التنوع البيولوجي، والعناية بالتغذية الجيدة، وإشاعة التضامن، والتغيرات المناخية.