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كُتّاب وآراء
هذه تفاصيل الحالة الوبائية بجهة درعة - تافيلالت
سجلت السلطات الصحية بجهة درعة تافيلالت، السبت، ارتفاعا في عدد المصابين بوباء "كورونا"، بعد تسجيل 143 حالة إصابة جديدة، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة بالجهة إلى 6783 حالة.
وأوضحت المديرية الجهوية للصحة أن إقليم الرشيدية عرف تسجيل 53 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" من بين الـ143 حالة المسجلة بالجهة، فيما تم تسجيل 29 إصابة جديدة بإقليم ميدلت، و28 حالة بإقليم زاكورة، و23 حالة بإقليم تنغير، و10 حالات بإقليم ورزازات.
وبلغ إجمالي حالات الشفاء بالجهة، حسب المعطيات التي وفرتها المديرية الجهوية للصحة بدرعة تافيلالت، 5385 حالة، بعد تسجيل 189 حالة شفاء جديدة، 75 منها بإقليم الرشيدية، و40 حالة بإقليم زاكورة، و32 حالة بإقليم تنغير، و32 حالة بإقليم ميدلت، و11 حالة بإقليم تنغير.
كما أحصت الجهة ثلاث حالات وفاة جديدة، إحداها بإقليم الرشيدية، والثانية بإقليم زاكورة، والثالثة بإقليم تنغير، ليصل إجمالي الوفيات بالجهة إلى 250 حالة منذ بداية انتشار الوباء.
وأضافت المديرية ذاتها أن عدد الحالات النشطة بجهة درعة تافيلالت بلغ، إلى حدود الساعة السادسة من مساء الجمعة، ما مجموعه 1248 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، 77901 حالة.