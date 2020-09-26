24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4907:1513:2416:4419:2320:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "عادل تيزنيت" يتحف المغاربة بالموسيقى الأمازيغية (5.00)

  2. المربون أمام أندادهم الجدد (5.00)

  3. مصيدة وسائل التواصل الاجتماعي (5.00)

  4. ترسيم الحدود البحرية (5.00)

  5. صندوق أممي: توفّر موانع الحمل محدود بالمغرب (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | هذه تفاصيل الحالة الوبائية بجهة درعة - تافيلالت

هذه تفاصيل الحالة الوبائية بجهة درعة - تافيلالت

هذه تفاصيل الحالة الوبائية بجهة درعة - تافيلالت
محمد ايت حساين من تنغير
السبت 26 شتنبر 2020 - 23:05

سجلت السلطات الصحية بجهة درعة تافيلالت، السبت، ارتفاعا في عدد المصابين بوباء "كورونا"، بعد تسجيل 143 حالة إصابة جديدة، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة بالجهة إلى 6783 حالة.

وأوضحت المديرية الجهوية للصحة أن إقليم الرشيدية عرف تسجيل 53 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" من بين الـ143 حالة المسجلة بالجهة، فيما تم تسجيل 29 إصابة جديدة بإقليم ميدلت، و28 حالة بإقليم زاكورة، و23 حالة بإقليم تنغير، و10 حالات بإقليم ورزازات.

وبلغ إجمالي حالات الشفاء بالجهة، حسب المعطيات التي وفرتها المديرية الجهوية للصحة بدرعة تافيلالت، 5385 حالة، بعد تسجيل 189 حالة شفاء جديدة، 75 منها بإقليم الرشيدية، و40 حالة بإقليم زاكورة، و32 حالة بإقليم تنغير، و32 حالة بإقليم ميدلت، و11 حالة بإقليم تنغير.

كما أحصت الجهة ثلاث حالات وفاة جديدة، إحداها بإقليم الرشيدية، والثانية بإقليم زاكورة، والثالثة بإقليم تنغير، ليصل إجمالي الوفيات بالجهة إلى 250 حالة منذ بداية انتشار الوباء.

وأضافت المديرية ذاتها أن عدد الحالات النشطة بجهة درعة تافيلالت بلغ، إلى حدود الساعة السادسة من مساء الجمعة، ما مجموعه 1248 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، 77901 حالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.