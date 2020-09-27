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جهة الشّرق تحصي 134 إصابة جديدة بـ"كورونا"

جهة الشّرق تحصي 134 إصابة جديدة بـ"كورونا"
عبد الكريم هرواش من الناظور
الأحد 27 شتنبر 2020 - 01:16

رفعت 134 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بجهة الشّرق، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حصيلة المصابين إلى 2832 حالة منذ بداية انتشار الوباء.

وسجلت عمالة وجدة- أنجاد وحدها 64 حالة، يليها إقليم الناظور الذي سجّل 36 حالة، وإقليم جرادة 20 حالة، وجرسيف 6 حالات، وبركان 4 حالات، فيما سجّل إقليم فكيك حالتين، وإقليما تاوريرت والدريوش حالة واحدة لكل واحد منهما.

وفي السّياق ذاته، تم التأكد من شفاء 20 حالة بكلّ من الناظور وجرسيف وتاوريرت، لترتفع حصيلة المتعافين من فيروس "كوفيد-19" إلى 1701 حالة.

وتوفيت بسبب الفيروس التّاجي 5 حالات، منها 4 حالات بعمالة وجدة- أنجاد، وحالة واحدة بالنّاظور، ليصبح مجموع الوفيات بالجهة ذاتها 60 حالة.

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