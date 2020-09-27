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كُتّاب وآراء
شفاء 11 مسنا من "كورونا" بمستشفى الرشيدية
غادر 11 شخصا قاعة العزل الصحي بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، بعد تماثلهم للشفاء من مرض "كوفيد-19"، وتم نقلهم إلى مدينة ميدلت، وفق إفادة مصادر طبية مسؤولة.
وحسب المعلومات المتوفرة لهسبريس، فإن 11 مسنا، من أصل المسنين الـ 13 نزلاء دار المسنين بمدينة ميدلت الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، تماثلوا للشفاء التام من "كوفيد-19" بعدما قضوا أياما تحت الحجر الصحي، فيما توفي الاثنان الآخران بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية.
وأضافت المعطيات ذاتها أن المتعافين من الفيروس التحقوا بدار المسنين بمدينة ميدلت، حيث كانوا يقيمون قبل إصابتهم بالفيروس التاجي، وتم استقبالهم من طرف السلطة المحلية والأطر الطبية وإدارة المؤسسة الاجتماعية، مشيرة إلى أن حالتهم الصحية جيدة.