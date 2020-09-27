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الرئيسية | جهات | شفاء 11 مسنا من "كورونا" بمستشفى الرشيدية

شفاء 11 مسنا من "كورونا" بمستشفى الرشيدية

شفاء 11 مسنا من "كورونا" بمستشفى الرشيدية
هسبريس من ميدلت
الأحد 27 شتنبر 2020 - 15:03

غادر 11 شخصا قاعة العزل الصحي بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، بعد تماثلهم للشفاء من مرض "كوفيد-19"، وتم نقلهم إلى مدينة ميدلت، وفق إفادة مصادر طبية مسؤولة.

وحسب المعلومات المتوفرة لهسبريس، فإن 11 مسنا، من أصل المسنين الـ 13 نزلاء دار المسنين بمدينة ميدلت الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، تماثلوا للشفاء التام من "كوفيد-19" بعدما قضوا أياما تحت الحجر الصحي، فيما توفي الاثنان الآخران بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية.

وأضافت المعطيات ذاتها أن المتعافين من الفيروس التحقوا بدار المسنين بمدينة ميدلت، حيث كانوا يقيمون قبل إصابتهم بالفيروس التاجي، وتم استقبالهم من طرف السلطة المحلية والأطر الطبية وإدارة المؤسسة الاجتماعية، مشيرة إلى أن حالتهم الصحية جيدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - ابن ميدلت الأحد 27 شتنبر 2020 - 16:16
حمدا لله على السلامة... دمتم سالمين
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2 - مغربي الأحد 27 شتنبر 2020 - 16:23
اللهم اجمع شمل إخواننا اللبيين، في اقرب الآجال إن شاء الله، والشكر لكل من ساهم ويساهم من بعيد أو قريب لهده الاجتماعات التي ستعود على جميع الشعب الليبي بالخير والازدهار.
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