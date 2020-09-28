"بوجو ستروين" و"الكابلاج" تحاربان البطالة بتاونات

رشيد الكويرتي من تاونات

مكنت منصة الشباب التي تم إحداثها، ابتداء من شهر يونيو الماضي، ضمن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتعاون مع الوكالة الإقليمية لإنعاش التشغيل والكفاءات بتاونات، من تشغيل حوالي 800 من شباب إقليم تاونات، خصوصا بالوحدة الصناعية التابعة لمجموعة "بوجو ستروين" وصناعة الألياف البصرية والأسلاك (الكابلاج) بمدينة القنيطرة.

ووفقا لما أوردته عمالة تاونات في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، فقد تم، ابتداء من 24 يونيو، الإعلان عن العروض الخاصة بتشغيل الشباب الراغبين في العمل بمصنع المجموعة الفرنسية المذكورة والشركات المتخصصة في قطاع "الكابلاج" بمدينة القنيطرة، حيث تمت تعبئة 1875 من الشباب للمشاركة في عملية الانتقاء.

وأوضح المصدر ذاته أن مصنع "بوجو ستروين" أخضع ابتداء من 3 غشت المنصرم وعلى مدى 4 أسابيع، بمقر الثانوية التأهيلية الوحدة بجماعة تاونات، 771 مترشحا للعمل لدورات تكوينية حول تنمية القدرات الذاتية، أطرها متخصصون في المجال، مبرزا أن الشركة المعنية قامت، بعد انتهاء عملية التكوين وإجراء اختبار كتابي وآخر تطبيقي، بإدماج 495 من الشباب بوحدتها الصناعة المذكورة.

كما نظمت يوم 22 شتنبر الجاري، تضيف عمالة تاونات، بمقر الوكالة الإقليمية لإنعاش التشغيل والكفاءات، عملية انتقاء الشباب الراغبين في الحصول على فرصة عمل بشركة FUJIKURA المتخصصة في صناعة الألياف البصرية بمدينة القنيطرة، حيث بلغ عدد المرشحين الذين تم قبولهم للاستفادة من التشغيل في إطار هذه العملية ما مجموعه 229 شخصا، منهم 95 شابة.

وأبرز المصدر نفسه أنه تم أيضا على مستوى منصة الشباب، خلال الفترة المذكورة، استقبال الراغبين في العمل كمؤطرين بوحدات التعليم الأولي التي تم إحداثها ضمن برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث مكنت هذه العملية، بعد دراسة الطلبات وتنظيم مقابلات الانتقاء، من قبول 40 ملفا.