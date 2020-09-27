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كُتّاب وآراء
كورونا يفتك بـ20 شخصا خلال أسبوع بجهة فاس
أنهى فيروس كورونا المستجد، خلال الأسبوع المنصرم، حياة 20 شخصا بجهة فاس مكناس، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الجائحة بعموم الجهة إلى 294 حالة.
وتصدرت فاس، وفق ما أعلنت عنه المديرية الجهوية للصحة في حصيلتها الأسبوعية المتعلقة بالجائحة، باقي عمالات وأقاليم الجهة من حيث عدد الوفيات بالفيروس، خلال الفترة المذكورة، بتسجيلها 7 حالات وفاة، فيما توزعت باقي الوفيات على مكناس بـ6 حالات، وبولمان بـ3 وفيات، وتازة بوفاتين، وإفران والحاجب بوفاة واحدة، فيما لم تسجل أقاليم مولاي يعقوب وتاونات وصفرو أي حالة وفاة إضافية.
وعرف الأسبوع المنصرم على مستوى الإصابات المؤكدة بالفيروس بجهة فاس مكناس تسجيل 598 حالة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالوباء بعموم الجهة إلى 11446 حالة؛ حيث تصدرت مكناس الحصيلة الأسبوعية للإصابات بـ147 حالة، تلتها فاس بـ145 حالة، ثم تازة بـ114 حالة، فيما سجل إقليم صفرو 50 حالة، وبولمان 47 حالة، وتاونات 25 حالة، وإفران 7 حالات، والحاجب 14 حالة، ومولاي يعقوب 4 حالات.
أما بالنسبة للحالات المتماثلة للشفاء خلال الأسبوع المذكور، فقد سجلت جهة فاس مكناس، حسب المصدر ذاته، 598 حالة، ليرتفع بذلك العدد إجمالي حالات الشفاء بعموم الجهة منذ بداية الجائحة إلى 10575 حالة.
وسجلت جهة فاس مكناس، من خلال معطيات الوضع الوبائي للأسبوع المنصرم، تراجعا في حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، وأرجعت المديرية الجهوية للصحة ذلك إلى تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية، مؤكدة على ضرورة مواصلة الرفع من درجة الوعي واليقظة لدى الساكنة في مواجهة الجائحة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
بسبب الكمامات التي تصبن ويتم إعادة استعمالها . والمصنعة من بعض الخياطين.
والله اعلم