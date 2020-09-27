جهة الشرق تشهد 34 إصابة بالفيروس و3 وفيات

عبد الكريم هرواش من الناظور

سجّلت جهة الشّرق، في الـ24 ساعة الأخيرة، 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 2866 حالة.

وحسب ما أوردته المديرية الجهوية لوزارة الصحة في تحيين معطيات الحالة الوبائية، فقد سجلت عمالة وجدة-أنجاد وحدها 30 حالة، وإقليم فكيك حالتين، فيما سجّل إقليما بركان وجرادة حالة واحدة في كلّ منها.

وارتفعت حصيلة المتعافين من "كوفيد-19" بالجهة إلى 1793 حالة، بعد التأكد من شفاء 112 شخصا في جرادة وبركان وفكيك ووجدة والناظور وجرسيف وتاوريرت.

وتوفي بسبب الإصابة بالفيروس التاجي 3 حالات، اثنتان بعمالة وجدة-أنجاد وحالة واحدة بجرادة، ليصبح مجموع الوفيات بالجهة 63 حالة منذ بداية انتشار الوباء.