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كُتّاب وآراء
تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة - تافيلالت
سجلت جهة درعة تافيلالت، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 143 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ضمنها 70 حالة بإقليم ميدلت، و49 حالة بإقليم الرشيدية، و21 حالة بإقليم تنغير، و3 حالات بإقليم زاكورة، فيما لم تسجل أي حالة جديدة بإقليم ورزازات، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة بالجهة إلى 6926 حالة.
وحسب الحصيلة اليومية التي أعلنتها المديرية الجهوية للصحة بدرعة تافيلالت، فإن الجهة أحصت في الـ24 ساعة الأخيرة 118 حالة شفاء جديدة، منها 91 حالة بإقليم الرشيدية، و14 حالة بإقليم ورزازات، و12 حالة بإقليم زاكورة، وحالة واحدة بإقليم تنغير، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء بالجهة 5503 حالات.
وفيما يتعلق بالوفيات، فقد سجلت الجهة 3 حالات جديدة، موزعة على أقاليم تنغير، ميدلت وورزازات، ليصل إجمالي الوفيات إلى 153 وفاة. فيما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 78423 حالة.
أما مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة، حسب المعطيات التي وفرتها المديرية، فبلغ 1270 حالة، منها 494 حالة بإقليم الرشيدية، و366 بإقليم ميدلت، و197 حالة بإقليم تنغير، و57 حالة بإقليم زاكورة، و56 حالة بإقليم ورزازات.