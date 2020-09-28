"كورونا" يغلقُ أبواب مؤسّسة خصوصية بالنّاظور

عبد الكريم هرواش من الناظور

أعلنت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنيّة بالنّاظور عن إغلاق مؤسّسة خصوصية، بعد رصد حالة إصابة بفيروس "كورونا" لدى أستاذة تشتغل بالمؤسسة التعليمية المعنية.

ويأتي هذا القرار، الذي اُتّخذ بتنسيق مع السلطات الترابية والصحية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق وجمعية الآباء بالمؤسسة التعليمية، كتدبير احتياطي إلى حين ظهور نتائج التحاليل المخبرية لمخالطي الأستاذة المصابة.

وتنفيذًا لمقتضيات المذكرتين الوزاريتين المتعلقتين بتدبير الموسم الدراسي في ظلّ انتشار وباء كورونا، قرّرت المديرية الإقليمية إغلاق أبواب المدرسة الخصوصية ابتداءً من الاثنين وتعليق التعليم الحضوري، على أن يتمّ اعتماد صيغة "التّعليم عن بُعد" لمواكبة الدّراسة بالمؤسّسة إلى حين صدور بلاغ جديد يعلن فيه عن تاريخ استئناف نمط التعليم الحضوري بها.