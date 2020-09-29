24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5107:1713:2316:4119:1920:33
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تقليصُ المشاركة وتغيير القيادة يشعلان النقاش داخل "البيجيدي" (5.00)

  2. أمن طنجة يشن حربا ضروسا على الخمور الفاسدة (5.00)

  3. التسريح بسبب "كورونا" يَطال قرابة 5 آلاف عامل بالدار البيضاء (5.00)

  4. المغرب يسعى إلى ضمان التوازنات المالية بسياسة تقشفية حازمة (5.00)

  5. قضية "طفلة زاكورة" تطرح وهن الحركة الحقوقية بمناطق الهامش (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | "كوفيد - 19" يصيب مندوب الصحة بسيدي إفني

"كوفيد - 19" يصيب مندوب الصحة بسيدي إفني

"كوفيد - 19" يصيب مندوب الصحة بسيدي إفني
مصطفى البكار
الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 11:10

تأكدت، ليلة الاثنين، إصابة المختار زابيلا، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بإقليم سيدي إفني، بفيروس "كورونا" المستجد بعدما كشوفات جاءت نتائجها إيجابية.

وخلّف خبر إصابة المسؤول الصحي بالفيروس التاجي استنفارا واسعا في صفوف اللجنة الإقليمية لليقظة التي باشرت عملية تحديد المخالطين وإخضاعهم للتحاليل المخبرية، تفاديا لاتساع رقعة المصابين داخل الأوساط الصحية بالإقليم.

وتعد إصابة المختار زابيلا الثانية في صفوف مناديب وزارة الصحة بجهة كلميم واد نون، بعدما أصيب في وقت سابق مندوب الوزارة ذاتها بإقليم أسا الزاك بالفيروس التاجي.

تجدر الإشارة إلى أن إقليم سيدي إفني سجّل أيضا، الليلة الماضية، إصابة ثمان إصابات بـ"كوفيد-19"؛ من بينهم 6 حالات في صفوف أسرة واحدة بجماعة ميرغت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - خديجة الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 12:04
إلى من يبالغ في الاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا ها هو مندوب الصحة يصاب به .في نظركم هل كان لا يعقم ولا يضع كمامة ولا يترك مسافة الأمان ولا ولا........لا داعي للهرع والمبالغة حتى لا تصابوا بالوسواس .قل لن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.