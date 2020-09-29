"كوفيد - 19" يصيب مندوب الصحة بسيدي إفني

مصطفى البكار

تأكدت، ليلة الاثنين، إصابة المختار زابيلا، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بإقليم سيدي إفني، بفيروس "كورونا" المستجد بعدما كشوفات جاءت نتائجها إيجابية.

وخلّف خبر إصابة المسؤول الصحي بالفيروس التاجي استنفارا واسعا في صفوف اللجنة الإقليمية لليقظة التي باشرت عملية تحديد المخالطين وإخضاعهم للتحاليل المخبرية، تفاديا لاتساع رقعة المصابين داخل الأوساط الصحية بالإقليم.

وتعد إصابة المختار زابيلا الثانية في صفوف مناديب وزارة الصحة بجهة كلميم واد نون، بعدما أصيب في وقت سابق مندوب الوزارة ذاتها بإقليم أسا الزاك بالفيروس التاجي.

تجدر الإشارة إلى أن إقليم سيدي إفني سجّل أيضا، الليلة الماضية، إصابة ثمان إصابات بـ"كوفيد-19"؛ من بينهم 6 حالات في صفوف أسرة واحدة بجماعة ميرغت.