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الرئيسية | جهات | حملة تفرض احترام التدابير الاحترازية بالقصر الكبير‎

حملة تفرض احترام التدابير الاحترازية بالقصر الكبير‎

حملة تفرض احترام التدابير الاحترازية بالقصر الكبير‎
هسبريس من القصر الكبير
الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 12:15

قامت سلطات مدينة القصر الكبير، ممثلة في عناصر السلطة المحلية والأمن، بحملة واسعة، مساء الاثنين، استهدفت فرض احترام الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتحرير الملك العام.

وركزت الحملة، التي شملت عددا من أحياء مدينة القصر الكبير، على إجبارية ارتداء الكمامات واحترام التباعد الجسدي في الفضاءات العمومية وداخل المقاهي والمطاعم، كما شملت الحملة أيضا تحرير الملك العام من الباعة الجائلين.

وعمد أعوان السلطة والأمن إلى حجز كراسي المقاهي التي لم تحترم تدابير الوقاية من فيروس "كورونا" التي وضعتها السلطات العمومية، أو التي كانت تحتل الملك العام.

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