24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:51
|07:17
|13:23
|16:41
|19:19
|20:33
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "تنسيقية ممرضين" تعزز المشهد النقابي للصحة
- وزير العدل: هذه تدابير لإعمال "الحق في المعلومة"
- الوداد البيضاوي يتحرك من أجل استقدام أيوب لكحل
- تقليصُ المشاركة وتغيير القيادة يشعلان النقاش داخل "البيجيدي"
- إحباط تهريب شحنة من الكوكايين في ميناء طنجة
تقليصُ المشاركة وتغيير القيادة يشعلان النقاش داخل "البيجيدي" (5.00)
التسريح بسبب "كورونا" يَطال قرابة 5 آلاف عامل بالدار البيضاء (5.00)
المغرب يسعى إلى ضمان التوازنات المالية بسياسة تقشفية حازمة (5.00)
قضية "طفلة زاكورة" تطرح وهن الحركة الحقوقية بمناطق الهامش (5.00)
- عودة ظاهرة "روتيني اليومي" تسائل المنظومة الاجتماعية بالمغرب - (105)
- تسجيلات تكشف مخطط البوليساريو للاستيلاء على معبر الكركرات - (104)
- توقيف أب افتض بكارة ابنته القاصر بأولاد تايمة - (90)
- المغاربة يرمون 30 مليون خبزة كل يوم في القمامات أو الأعلاف - (74)
- مدريد تُرسل طلبات "عاجلة" إلى الرّباط لترحيل 400 قاصر مغربي - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حملة تفرض احترام التدابير الاحترازية بالقصر الكبير
قامت سلطات مدينة القصر الكبير، ممثلة في عناصر السلطة المحلية والأمن، بحملة واسعة، مساء الاثنين، استهدفت فرض احترام الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتحرير الملك العام.
وركزت الحملة، التي شملت عددا من أحياء مدينة القصر الكبير، على إجبارية ارتداء الكمامات واحترام التباعد الجسدي في الفضاءات العمومية وداخل المقاهي والمطاعم، كما شملت الحملة أيضا تحرير الملك العام من الباعة الجائلين.
وعمد أعوان السلطة والأمن إلى حجز كراسي المقاهي التي لم تحترم تدابير الوقاية من فيروس "كورونا" التي وضعتها السلطات العمومية، أو التي كانت تحتل الملك العام.