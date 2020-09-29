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كُتّاب وآراء
"كوفيد-19" يصيب طبيبة تخدير وإنعاش في تطوان
كشفت تحاليل مخبرية، الثلاثاء، عن إصابة طبيبة مختصة في التخدير والإنعاش تعمل بالمركز الاستشفائي الإقليمي سانية الرمل بمدينة تطوان بفيروس "كورونا" المستجد.
وأوضحت مصادر هسبريس أن اكتشاف إصابة الطبيبة بـ"كوفيد 19" جاء إثر ظهور بعض الأعراض عليها، قبل أن تتأكّد إصابتها بالعدوى بعد إخضاعها للتحاليل المخبرية للكشف عن الفيروس.
ومباشرة بعد التأكد من إصابة الطبيبة، عملت المصالح التابعة للمرفق الصحي والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتطوان على إخضاعها للفحوصات والعلاجات التي يستفيد منها باقي المصابين بالفيروس؛ فيما تعمل المصالح المختصة على جرد لائحة المخالطين.