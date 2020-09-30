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إصابات بـ"كوفيد-19" تغلق مدرسة خاصة بالنّاظور

إصابات بـ"كوفيد-19" تغلق مدرسة خاصة بالنّاظور
عبد الكريم هرواش من الناظور
الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 01:38

قرّرت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالنّاظور إغلاقَ مؤسسة تعليمية خصوصية بعد تسجيل 3 إصابات مؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ في صفوف تلاميذها.

وتقرّر تعليق الدّراسة بالمؤسّسة ذاتها واعتماد نمط "التعليم عن بعد" ابتداء من يوم الثّلاثاء على سبيل الاحتياط، إلى حين صدور بلاغ جديد يُعلن فيه عن تاريخ استئناف نمط التعليم الحضوري.

وجاء اتخاذ هذا القرار بتنسيق مع السلطات الترابية والصحية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشرقة وجمعية آباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسة ذاتها، تفعيلًا للمذكرتين الوزاريتين المتعلّقتين بتدبير الموسم الدّراسي في ظلّ جائحة فيروس كورونا.

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