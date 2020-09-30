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قسم إنعاش يعالج حالات "كورونا" الحرجة بأكادير

قسم إنعاش يعالج حالات "كورونا" الحرجة بأكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 07:34

تعزز العرض الصحي الاستشفائي الخاص بالتكفل بمرضى "كوفيد-19" في جهة سوس ماسة بإحداث قسم إنعاش جديد في المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، وذلك تحت إشراف المديرية الجهوية للصحة وبتنسيق مع المستشفى الجامعي وإدارة المستشفى الجهوي.

ويهدف تحويل الجناح رقم 14 كليا إلى مصلحة للإنعاش خاصة بالمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، التي رفعت من الطاقة الاستيعابية للتكفل بالحالات الحرجة إلى 54 سريرا، إلى "تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لفائدة الحالات الحرجة لمرضى كوفيد-19"، وفق بلاغ صادر عن المديرية الجهوية للصحة.

المصلحة الاستشفائية الجديدة تم إخراجها إلى حيز الوجود بتمويل تجهيزاتها من وزارة الصحة، كما تمت تهيئتها بتنسيق بين المديرية الجهوية للصحة وإدارة المستشفى الجهوية الحسن الثاني بأكادير، لتساهم في "تعزيز العرض الصحي الاستشفائي بالجهة، كما ستمكن من التخفيف من حدة العمل والضغط الذي كانت تعرفه مصلحة الإنعاش المركزية، وذلك في أفق تلبية كافة الحاجيات الاستشفائية والعلاجية للساكنة".

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