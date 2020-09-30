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أمن الفقيه بنصالح ينظم لقاء تواصليا للتلاميذ

أمن الفقيه بنصالح ينظم لقاء تواصليا للتلاميذ
حميد رزقي من الفقيه بن صالح
الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 05:25

نظمت المنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح، بتنسيق مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، الثلاثاء، لقاء تواصليا تحسيسيا أطره ضابط الأمن صالح زهيد لفائدة تلامذة مؤسسة الإمام مالك الابتدائية.

اللقاء يأتي في إطار الحملات التحسيسية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لفائدة تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية، وفي سياق الأنشطة الموازية التي دأبت المنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح على تنظيمها تنفيذا لتعليمات المدير العام للأمن الوطني، وتجسيدا لنهج التواصل ومفهوم الشرطة المواطنة والمقاربة الأمنية الجديدة القائمة على القرب والتواصل المباشر والوقاية والعمل الاستباقي داخل المحيط.

ويروم اللقاء، استنادا إلى معطيات توصلت بها هسبريس، تشخيص ظاهرة العنف المدرسي وسبل معالجته، ومخاطر وأنواع الجريمة الإلكترونية، واستهلاك المخدرات ودور الشرطة في حماية محيط المؤسسات التعليمية، ومحاربة جريمة التحرش والاستغلال الجنسي للقاصرين، مع العمل على ترسيخ السلوكيات الوقائية والإيجابية في نفوس الناشئة لتفادي الوقوع في الجريمة والانزلاق نحو الجنوح والإدمان، وإرساء أسس المدرسة المواطنة وكسر الصورة النمطية لرجل الأمن في أذهان التلاميذ.

وذكرت المعطيات ذاتها أن اللقاء الذي يهدف إلى تنزيل برنامج العمل السنوي للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالفقيه بن صالح، رصد عدة مواضيع همّت التربية على قيم المواطنة والسلوك المدني والآمن على الطريق، وطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، والاستعمال الآمن والإيجابي للإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد أطلقت في شهر يونيو 2012 برنامجا للتوعية في الوسط المدرسي، بشراكة مع وزارة التربية الوطنية واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، يهدف إلى زيارة مختلف المؤسسات التعليمية للتعريف بأخطار وأنواع ومظاهر الجريمة، وتعزيز التنشئة السليمة وترسيخ السلوك المدني وقيم المواطنة في نفوس الناشئة.

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