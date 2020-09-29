جهة بني ملال.. 4 وفيات و124 إصابة جديدة

حميد رزقي من الفقيه بن صالح

أحصت السلطات الصحية بجهة بني ملال خنيفرة، الثلاثاء، أربع وفيات و110 حالات شفاء و124 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت المديرية الجهوية للصحة ببني ملال أنه تم تسجيل 57 حالة جديدة بإقليم بني ملال، و25 حالة بإقليم أزيلال، و21 حالة بإقليم خنيفرة، و15 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و06 حالات بإقليم خريبكة.

وفي حصيلة التتبع اليومي للوضع الوبائي بالجهة، ذكرت المديرية أن إجمالي الحالات المؤكدة بالجهة بلغ 6081 حالة منذ تسجيل أول حالة بالمغرب في 2 مارس الماضي، فيما بلغ عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج إلى حدود السادسة من الثلاثاء 1064 حالة.

واستنادا إلى المعطيات التي وفرتها المديرية الجهوية للصحة ببني ملال، فقد وصل مجموع حالات الشفاء بالجهة 4913 حالة، بعد شفاء 110 حالات جديدة، ضمنها 29 حالة ببني ملال، و27 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و16 حالة بإقليم خنيفرة، و24 حالة بإقليم خريبكة، و14 بأزيلال.

وأضافت المعطيات ذاتها أن عدد الوفيات بالفيروس بلغ 100 وحالتين بالجهة، بعد تسجيل 4 وفيات جديدة اليوم، حالتان بإقليم بني ملال وحالة واحدة بإقليم خريبكة ومثلها بإقليم خنيفرة، فيما بلغ عدد الحالات التي تم استبعادها بعد تحليل مخبري سلبي 102184 حالة.