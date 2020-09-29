جهة الشّرق ترصد 196 إصابة بكورونا و4 وفيات

عبد الكريم هرواش من الناظور

رصدت المديرية الجهوية لوزارة الصحّة بجهة الشّرق 196 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في ظرف 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 3124 حالة.

وحسب المصدر ذاته فقد سجلت عمالة وجدة-أنجاد 54 حالة، وإقليم جرادة 47 حالة، وإقليم جرسيف 39 حالة، وإقليم فكيك 16 حالة؛ فيما سجّل إقليما تاوريرت والناظور 16 حالة في كلّ منهما، وإقليم بركان 10 حالات، وأخيرا إقليم الدريوش الذي سجّل حالتين.

وفي السّياق ذاته، تماثل ما مجموعه 85 شخصا للشّفاء من المرض، في وجدة وجرادة وجرسيف وبركان وتاوريرت والدريوش، لتصبح الحصيلة الإجمالية للمتعافين 1927 حالة.

وتوفي بسبب فيروس "كوفيد-19" ما مجموعه 4 أشخاص، اثنان منهم بالنّاظور، مع حالة واحدة بوجدة وأخرى بجرادة، ليصبح مجموع حالات الوفاة بجهة الشّرق 71 حالة منذ بداية انتشار الوباء.