التعافي يشمل نصف حالات "كورونا" في سوس

رشيد بيجيكن من أكادير

كشف آخر تحديث لبيانات المديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة، حول الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، مساء الثلاثاء، تسجيل 134 حالة جديدة مؤكدة إصابتها، لترتفع الحصيلة المؤقتة للمصابين بالفيروس بالجهة إلى 5596 حالة مؤكدة منذ بداية الجائحة، فيما فارق شخصان الحياة بسبب الفيروس التاجي بكل من أكادير وإنزكان.

وتصدرت عمالة أكادير إداوتنان حصيلة الإصابات المؤكدة الجديدة بـ69 حالة، ليرتفع عدد مصابي "كوفيد-19" فيها إلى 2555، فيما سجلت بعمالة إنزكان آيت ملول إصابة 34 حالة جديدة، وبإقليم تارودانت 24 حالة؛ بينما تم تسجيل 3 إصابات بكل من اشتوكة آيت باها وطاطا، وحالة واحدة جديدة بإقليم تزنيت.

وحسب المصدر ذاته فقد شهدت الجهة تعافي 369 حالة، ليرتفع عدد حالات الشفاء منذ ظهور الجائحة بالجهة إلى 2764، لتقترب من نصف عدد الإصابات المؤكدة إلى حدود اليوم، وتتوزع بين عمالة أكادير إداوتنان بـ151 حالة شفاء، وإنزكان آيت ملول بـ194 حالة، مع 23 حالة تعاف باشتوكة آيت باها، وحالة واحدة بإقليم تارودانت.