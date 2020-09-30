24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:52
|07:18
|13:22
|16:40
|19:17
|20:32
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هل يثق المغاربة في نجاعة تطعيم اللقاحات ضد فيروس "كوفيد-19"؟
- أعوان السلطة يأملون نيل تعويضات بعد شهور من مجابهة "كورونا"
- أسر تسابق الزمن لإنقاذ مشروع "أوزود" السكني في "سيدي بوزيد"
- قانون عدنان ونعيمة
- مجرد فكرة: الأسرة
"فتح" و"حماس" تسرّعان خطوات التقارب وسط تحديات غير مسبوقة (5.00)
"كورونا" تصل إلى 750 حالة في صفوف الممرضين وتقنيي الصحة (5.00)
في غياب أهل الفن .. تشييع جثمان "رائدة العيطة الجبلية" بتاونات (5.00)
رصيف الصحافة: مختبرات خاصة ترفع "تعريفة" الكشف عن "كورونا" (5.00)
- القضاء: "هيئة حيدر" تمس بالوحدة الترابية للمملكة - (129)
- هتك عرض قاصر يقود إلى توقيف خمسيني بطنجة - (74)
- وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن 91 عاماَ - (74)
- خرموش يدحض افتراءات سفير الجزائر ببلغراد حول الصحراء المغربية - (56)
- المغرب يسجل 2076 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ثانوية بسيدي بنور تتوج بجائزة للصحافة البيئية
أسفرت نتائج المباراة الوطنية للصحافيين الشباب من أجل البيئة، التي تنظمها مؤسسة محمـد السادس لحماية البيئة بشراكة مع وزارة التربية الوطنية، عن تتويج جديد لثانوية 11 يناير التأهيلية، التابعة للمديرية الإقليمية بسيدي بنور، بجائزة لجنة التحكيم الوطنية في صنف الربورتاج الصحافي المكتوب، والذي كان موضوعه هذه السنة "النفايات البلاستيكية".
وحمل الربورتاج الفائز عنوان "الْقِنِّينَاتُ الْبّلاَسْتِيكِيَّة فِي بُيُوتِ النِّسَاءِ الْبَنُّورِيَّات.. إِبْدَاعٌ يَنْسُجُ خُيُوطَ الْجَمَال فِي شَكْلِ وُرُودٍ مُخْتَلِفَةِ الْأَشْكَال"، "ورام مُنْجِزُوهُ تسليط الضوء على ظاهرة تفنن نساء إقليم سيدي بنور في تحويل القنينات البلاستيكية إلى وُرُودٍ وأكسسوارات للزينة، أسعفتهن في الظفر بمصدر رزق قار يوفر لهن حاجياتهن، ويكفيهن بذلك مؤونة سؤال الأزواج؛ ليشكل، بذلك، البلاستيك، على امتداد عقود سحيقة وسنين مديدة، مصدرا للعطاء وسبيلا للحياة بالنسبة للنساء البنوريات".
يُذكر أن الربورتاج المتوج من إنجاز التلميذات رجاء العدراوي وفاطنة ازريرة وخديجة حفيظي، وبإشراف من الأستاذ نبيل الهومي، وهي المرة الثانية التي تتوج بها هذه المؤسسة التعليمية بالجائزة الوطنية لمباراة الصحافيين الشباب من أجل البيئة، بعد حصولها السنة الفارطة على جائزة القرب الوطنية.