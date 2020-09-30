ثانوية بسيدي بنور تتوج بجائزة للصحافة البيئية

هسبريس من الرباط

أسفرت نتائج المباراة الوطنية للصحافيين الشباب من أجل البيئة، التي تنظمها مؤسسة محمـد السادس لحماية البيئة بشراكة مع وزارة التربية الوطنية، عن تتويج جديد لثانوية 11 يناير التأهيلية، التابعة للمديرية الإقليمية بسيدي بنور، بجائزة لجنة التحكيم الوطنية في صنف الربورتاج الصحافي المكتوب، والذي كان موضوعه هذه السنة "النفايات البلاستيكية".

وحمل الربورتاج الفائز عنوان "الْقِنِّينَاتُ الْبّلاَسْتِيكِيَّة فِي بُيُوتِ النِّسَاءِ الْبَنُّورِيَّات.. إِبْدَاعٌ يَنْسُجُ خُيُوطَ الْجَمَال فِي شَكْلِ وُرُودٍ مُخْتَلِفَةِ الْأَشْكَال"، "ورام مُنْجِزُوهُ تسليط الضوء على ظاهرة تفنن نساء إقليم سيدي بنور في تحويل القنينات البلاستيكية إلى وُرُودٍ وأكسسوارات للزينة، أسعفتهن في الظفر بمصدر رزق قار يوفر لهن حاجياتهن، ويكفيهن بذلك مؤونة سؤال الأزواج؛ ليشكل، بذلك، البلاستيك، على امتداد عقود سحيقة وسنين مديدة، مصدرا للعطاء وسبيلا للحياة بالنسبة للنساء البنوريات".

يُذكر أن الربورتاج المتوج من إنجاز التلميذات رجاء العدراوي وفاطنة ازريرة وخديجة حفيظي، وبإشراف من الأستاذ نبيل الهومي، وهي المرة الثانية التي تتوج بها هذه المؤسسة التعليمية بالجائزة الوطنية لمباراة الصحافيين الشباب من أجل البيئة، بعد حصولها السنة الفارطة على جائزة القرب الوطنية.