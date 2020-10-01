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كُتّاب وآراء
35 إصابة وشفاء 90 مريضا خلال يوم بمليلية
كشفت تحاليل مخبرية أجريت لـ188 شخصًا عن تسجيل 35 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجدّ بمدينة مليلية المحتلّة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وحسب المديرية الإقليمية للصحّة بالثغر المحتل، فقد ارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس إلى 999 حالة منذ بداية انتشار الوباء.
وسجّل في يوم واحد شفاء 90 شخصًا من مرض "كوفيد-19"، ليرتفع عدد المتعافين بالثغر المحتل إلى 585 حالة.
يذكر أن الفيروس التّاجي تسبّب في وفاة 5 أشخاص بالمدينة ذاتها، فيما يتواجد حاليا مريضان في وحدة العناية المركّزة بمستشفى "كومركال".