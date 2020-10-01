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9 وفيات ترفع "ضحايا كورونا" في جهة بني ملال

9 وفيات ترفع "ضحايا كورونا" في جهة بني ملال
حميد رزقي من بني ملال
الخميس 01 أكتوبر 2020 - 00:36

سجلت السلطات الصحية بجهة بني ملال خنيفرة، الأربعاء، ارتفاعا في عدد الوفيات بـ"كوفيد-19" بعد تسجيل 9 وفيات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت المديرية الجهوية للصحة أن إجمالي حالات الوفاة بالجهة ارتفع إلى 111 حالة، بعد تسجيل 9 وفيات جديدة، حالتان بكل من إقليمي بني ملال وخنيفرة، و3 حالات بإقليم خريبكة، وحالة واحدة بكل من إقليمي أزيلال والفقيه بن صالح.

وأضافت المديرية الجهوية للصحة ببني ملال أنه تم تسجيل 142 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ 44 حالة منها بإقليم بني ملال، و32 حالة بإقليم خريبكة، و21 حالة بإقليم خنيفرة، و25 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و20 حالة بإقليم أزيلال، ليصل بذلك إجمالي الحالات المؤكدة بالجهة إلى 6223 حالة.

واستنادا إلى المعطيات التي وفرتها المديرية الجهوية للصحة ببني ملال، فقد وصل مجموع حالات الشفاء بالجهة 4969 حالة، بعد شفاء 56 حالة جديدة، ضمنها 10 حالات ببني ملال، و24 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و12 حالة بإقليم خنيفرة، و5 حالات بكل من إقليمي خريبكة وأزيلال.

وأضافت المعطيات ذاتها أن مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة بلغ 1141 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 102671 حالة.

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