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كُتّاب وآراء
الشرق يحصي 160 إصابة بكورونا و3 وفيات
سجّلت المديرية الجهوية لوزارة الصحّة بجهة الشّرق، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 160 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3284 حالة.
ورُصدت الحالات الجديدة في عمالة وجدة أنجاد التي سجّلت 77 حالة، يليها إقليم الناظور بـ38 حالة، وإقليم جرادة بـ17 حالة، وإقليم جرسيف بـ7 حالات، وإقليم فكيك بـ6 حالات، فيما سجل إقليم تاوريرت 4 حالات، وإقليم بركان 10 حالات، وأخيرا إقليم الدريوش حالة واحدة.
وارتفعت حصيلة المتعافين إلى 1985 بعد التأكد من شفاء 55 مريضا من "كوفيد-19" في كل من وجدة، وجرادة، وجرسيف، وتاوريرت، وبركان، والناظور.
وتوفي بسبب الفيروس التاجي 3 أشخاص في كل من وجدة وفكيك وجرسيف، لتصبح الحصيلة الإجمالية للوفيات منذ بداية انتشار الوباء بجهة الشرق 74 حالة.