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المجلس العلمي المحلي في بومية يحارب كورونا

المجلس العلمي المحلي في بومية يحارب كورونا
هسبريس من ميدلت
الخميس 01 أكتوبر 2020 - 04:24

نظم المجلس العلمي المحلي بميدلت، مساء الأربعاء، حملة تحسيسية ميدانية بمخاطر وباء كورونا، وضرورة الالتزام بالوقاية منه، وذلك بمدينة بومية، إقليم ميدلت.

وخلال الحملة التحسيسية التي نظمها المجلس العلمي المحلي على طول الشارع الرئيسي لمدينة بومية، تم تذكير المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها السلطات المختصة لمواجهة هذه الجائحة، والتشجيع على عدم التراخي.

كما تم بالمناسبة ذاتها توزيع كمامات واقية لفائدة الساكنة المحلية، وتحسيسها بمخاطر وباء كورونا، ودعا المجلس العلمي المحلي ساكنة بومية إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية من أجل محاصرة الوباء لإعلان إقليم ميدلت خال من الفيروس في الأيام المقبلة.

مسؤول بالمجلس العلمي المحلي ذاته قال في تصريح لهسبريس: "هذه الحملة المنظمة بتنسيق مع عمالة ميدلت، تأتي تفعيلا للخطاب الملكي السامي بمناسبة ثورة الملك والشعب، ولمذكرة الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى حول تجديد اليقظة".

وأضاف المسؤول ذاته أن الحملة تدخل في إطار "برنامج تحسيسي ميداني وعملي"، يقوم بموجبه المجلس بحملات في مختلف مناطق الإقليم لحث المواطنين والمواطنات على الالتزام بالإجراءات الوقائية من الإصابة بفيروس كورونا من ارتداء للكمامات، وتباعد اجتماعي، والمواظبة على النظافة، مع توزيع أقنعة واقية بالمجان، مشيرا إلى أن حملة اليوم عرفت مشاركة بعض المرشدات.

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