جهة درعة تسجل 169 إصابة جديدة بكورونا

محمد ايت حساين من تنغير

سجلت جهة درعة تافيلالت، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 169 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في عموم الجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 7287 حالة، وفق الحصيلة اليومية المقدمة من المديرية الجهوية للصحة.

المعطيات المحينة للمديرية الجهوية للصحة بدرعة تافيلالت تشير إلى أن الحالات الجديدة المسجلة توزعت على إقليم الرشيدية بـ68 حالة، وإقليم تنغير بـ45 حالة، وإقليم ورزازات بـ23 حالة، وإقليم ميدلت بـ19 حالة، وإقليم زاكورة بـ14 حالة.

كما أحصت الجهة، حسب المعطيات نفسها، 105 حالات شفاء جديدة، منها 41 حالة بإقليم ميدلت، و34 حالة بإقليم تنغير، و21 حالة بإقليم الرشيدية، و9 حالات بإقليم ورزازات، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 6031 حالة.

وفي ما يتعلق بالوفيات فقد سجلت الجهة 4 حالات جديدة، حالتان بكل من إقليم تنغير وإقليم الرشيدية، ليصل الإجمالي إلى 161 وفاة؛ فيما بلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 1093 حالة، كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 79905 حالات.