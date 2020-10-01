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"كوفيد - 19" يغلق مقرّ بلدية الفقيه بن صالح

"كوفيد - 19" يغلق مقرّ بلدية الفقيه بن صالح
حميد رزقي من الفقيه بن صالح
الخميس 01 أكتوبر 2020 - 11:40

قرّرت السلطات المحلية بمدينة الفقيه بن صالح إغلاق مقر البلدية بالمدينة، ابتداء من يوم الخميس فاتح أكتوبر الجاري حتى إشعار آخر؛ وذلك حفاظا على سلامة الموظفين والمرتفقين، بعد تزايد الإصابات على مستوى البلدية.

وجاء القرار تنفيذا للمرسوم رقم 392-20-2 الصادر في مارس 2020 المنظم لحالة الطوارئ الصحية للحد من انتشار "كوفيد-19"، وكذا قرار المجلس الحكومي المنعقد في 9 شتنبر المنصرم والقاضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 أكتوبر الجاري.

وبناء على تشخيص الوضعية الوبائية من طرف مركز التنسيق الإقليمي بعمالة الفقيه بن صالح، وبسبب ارتفاع حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى البلدية.

يشار إلى أن المديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة كانت قد أعلنت، في نشرتها الوبائية، عن تسجيل 25 حالة مؤكدة جديدة بإقليم الفقيه بن صالح إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء، وحالتيْ وفاة، و24 حالة شفاء.

وكشفت المعطيات الوبائية، التي توفرها المديرية الإقليمية لوزارة الصحة بالفقيه بن صالح، أن عدد المصابين بباشوية المدينة بلغ، إلى حدود الساعة السادسة من مساء الأربعاء، 20 حالة إصابة؛ فيما سجّل الإقليم منذ بدء الجائحة 13 حالة وفاة.

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