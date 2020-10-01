الوباء يلغي تنظيم الملتقى الوطني للتفاح بميدلت

هسبريس من ميدلت

تقرر إلغاء فعاليات الملتقى الوطني للتفاح برسم سنة 2020، التي كان من المرتقب تنظيمها منتصف شهر أكتوبر الجاري بمدينة ميدلت.

وجاء هذا القرار ضمن بلاغ صادر عن جمعية الملتقى الوطني للتفاح بميدلت، التي تسهر على تنظيم المعرض كل سنة.

ووفق المصدر ذاته، فإن الإلغاء يأتي في سياق التدابير الصحية والوقائية التي تتطلب الحد من تنظيم التجمعات الكثيفة، بسبب فيروس "كورونا" المستجد.