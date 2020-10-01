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الرئيسية | جهات | الوباء يلغي تنظيم الملتقى الوطني للتفاح بميدلت

الوباء يلغي تنظيم الملتقى الوطني للتفاح بميدلت

الوباء يلغي تنظيم الملتقى الوطني للتفاح بميدلت
هسبريس من ميدلت
الخميس 01 أكتوبر 2020 - 22:40

تقرر إلغاء فعاليات الملتقى الوطني للتفاح برسم سنة 2020، التي كان من المرتقب تنظيمها منتصف شهر أكتوبر الجاري بمدينة ميدلت.

وجاء هذا القرار ضمن بلاغ صادر عن جمعية الملتقى الوطني للتفاح بميدلت، التي تسهر على تنظيم المعرض كل سنة.

ووفق المصدر ذاته، فإن الإلغاء يأتي في سياق التدابير الصحية والوقائية التي تتطلب الحد من تنظيم التجمعات الكثيفة، بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عنتاب بريك الخميس 01 أكتوبر 2020 - 22:56
بلاش!! ما يسمى مواسيم الفلاحة اصبحت ملتقيات سياسية لتدعيم الزعيم المظلي المدلل في حملته الانتخابية تنظم بشكل ممنهج من اجل هدف حملات انتخابية سابقة لاوانها وتدعيم لوبي البورجوازية الفلاحية التي تستفيد وحدها من مخططات مختلفة الالوان !!
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5
2 - مواطنة الخميس 01 أكتوبر 2020 - 23:17
يا ليتنا ألغينا عيد الأضحى.
ما كنا لنصل ما نحن عليه الآن؟
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