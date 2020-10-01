14 إصابة بكورونا في صفوف عائدين من مليلية

عبد الكريم هرواش من الناظور

كشفتْ تحاليل مخبرية أجريت لجميع المواطنين العائدين من مدينة مليلية المحتلّة في رحلة الأربعاء، عن إصابة 14 منهم بفيروس كورونا المستجدّ.

وحسب مصدر مطلع، فقد نُقل المصابون إلى قسم الحجر الصحّي بالمستشفى الإقليمي الحسني لمتابعة العلاج وفق البروتوكول الطبي المعتمد.

يُذكر أنّ رحلةً استثنائية أشرفت عليها السلطات المحلية، نقلتْ 200 من المغاربة العالقين بثغر مليلية المحتلّة منذ منتصف شهر مارس المنصرم.

ويتواجد المواطنون العائدون حاليا في فنادق مخصّصة لقضاء مدّة الحجر الصحّي كإجراء احترازي للوقاية من انتشار الفيروس، قبل الالتحاق بذويهم.