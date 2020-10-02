مبادرة جمعوية شبابية ترى النور في بني ملال

حميد رزقي من بني ملال

بدعم من وزارة الثقافة والشباب والرياضة-قطاع الشباب والرياضة، وبشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بني ملال، تعطي "جمعية التأهيل للشباب" انطلاقة مشروع "مشاركة مواطنة للشباب" يوم 3 أكتوبر الجاري.

ويأتي مشروع "المشاركة المواطنة للشباب-من أجل سياسات عمومية محلية دامجة ومنصفة للشباب"، ترسيخا للمكانة الجوهرية التي يحظى بها الشباب في المجتمع ودوره الفعال في تنمية ونمو البلاد، حيث يشكل آلية تعمل على تعزيز الخبرات والمبادرات الشبابية المرتبطة بمشاركتهم وإدماجهم كفاعلين في تحقيق الإصلاحات التي يعرفها المغرب.

ويعتبر المشروع الذي ينظم تحت شعار "من أجل سياسات عمومية محلية دامجة ومنصفة للشباب"، مبادرة مدنية شبابية تعمل على تكوين، تدريب وتأهيل الشباب للمشاركة في صنع وتدبير القرار على مستوى الجماعات الترابية في أفق بناء إطار دامج للشباب في تدبير الشأن المحلي.

وباعتماد مقاربة تشاركية متعددة الفاعلين، تسعى "جمعية التأهيل للشباب" من خلال مشروعها إلى تعزيز مشاركة الشبان والشابات، انطلاقا من تقوية قدراتهم المعرفية والتواصلية عن طريق مجموعة من الأنشطة ذات البعد التكويني والتحسيسي.

ومن الأهداف الأساسية المسطرة للمشروع، وفق بلاغ توصلت به هسبريس، تعزيز قدرات القيادة الشابة من أجل مشاركة فاعلة في بناء سياسات عمومية دامجة ومنصفة للشبا، وتقوية قدرات 15 شابا وشابة من أجل المشاركة في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، وكذا خلق فضاء للنقاش والتواصل والتشاور بين الفاعلين.

يشار إلى أن المشروع سيستهل بدورة تكوينية حول "تقنيات الترافع وكسب التأييد"، السبت 03 أكتوبر الجاري، بمكتبة الأشجار العالية بمدينة بني ملال، بحضور 16 مشاركا ومشاركة، من فاعلات وفاعلين مدنيين، بالإضافة إلى قيادات شبابية، وسيستمر على مدى 6 أشهر.