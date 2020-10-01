24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5307:1913:2216:3919:1620:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "مكتب الفوسفاط" يُحدث شركة "الرقمنة الصناعية" (5.00)

  2. إلى السيد مدير قناة تامازيغت (5.00)

  3. عقوبات سجنية وغرامات تنتظر الانفصالية أمينتو حيدر وعملاء الجزائر (5.00)

  4. المغرب يخلّد ذكرى عمليات جيش التحرير بالشمال (5.00)

  5. وساطة المغرب في "أزمة مالي" تلقى ترحيبا دوليا وانزعاجا جزائريا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | مدارس البيضاء تستأنف التعليم الحضوري الإثنين

مدارس البيضاء تستأنف التعليم الحضوري الإثنين

مدارس البيضاء تستأنف التعليم الحضوري الإثنين
هسبريس من الرباط
الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:00

قررت الحكومة إعادة فتح أبواب المؤسسات التعليمية بمدينة الدار البيضاء، من أجل استئناف الدراسة الحضورية ابتداء من يوم الإثنين القادم، في جميع الأسلاك والمستويات حسب نمط تعليم حضوري بالنسبة للمتعلمين الذين اختار أولياء أمورهم هذه الصيغة.

وشددت الحكومة، ضمن بلاغ لها، على أن استئناف الدراسة بهذه المؤسسات سيتم مع الحرص على الالتزام بمختلف التدابير الاحترازية المقررة والتتبع المستمر للوضعية الصحية بها واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية بما يتناسب مع تطور الحالة الوبائية".

ووفق المصدر ذاته، سيتم تمديد فرض حظر التجول الليلي، بين الساعة العاشرة ليلا والخامسة صباحا، لمدة 15 يوما إضافية، إضافة إلى إغلاق المحلات التجارية والمقاهي على الساعة الثامنة ليلا، وإغلاق المطاعم في التاسعة ليلا.

القرار يأتي، وفق البلاغ، تبعا لخلاصات عمليات التتبع والتقييم المنتظم المنجزة من قبل لجان اليقظة والتتبع بعمالة الدار البيضاء، وأخذا بتوصيات اللجنة العلمية المختصة بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة للحد من تفشي فيروس "كورونا – كوفيد 19".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - N.H الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:13
المحكومة طأطأة رأسها للوبي التعليم الخاص
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - الشاهد الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:17
كارثة بكل المقاييس...هل سيكون هنالك احترام الإجراءات السلامة الصحية داخل حافلات النقل المدرسي والأقسام والمراحيض.. مع العلم ان الاطفال يعبرون ناقلتي للفيروس بامتياز الى اين بنا انت ذاهبة أيتها الحكومة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
3 - يونس الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:18
علاش زعما يتحلو او باقي الحالة الوبائية مامستاقراش فكازا شنو تغير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
4 - قول الحق الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:18
لا اعرف ماذا اقول هناك حكومه فاشله في الشؤون تسيير اصبحت مدينه الدار البيضاء الاولى فايروس على الصعيد المغربي والافريقي والحكومه تريد فتح مدارس اين اين المعارضه هناك اطفال وارجو عدم التصرف في اخذ القرارات سوف تكون العواقب وخيمه..?
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
5 - عثمان تناتي البيضاء الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:18
العودة إلى المدرسة يعني فيروس كورونا اختفى عن الانضار ياريت ربما الفيروس لم يكن موجودا فهده لعبة العالم سير تخدم لا ارجع مكاينش خدمة سير تقرا لا مكاينش لقرايا الله ارحم الوالدين شدوا طريق واحدة واش احنا لعبة الله أهديكم بصراحة واش كاينة كورونا جاوبوني انا مرضت بلا كورونا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
6 - مواطن من البيضاء الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:21
هذه فقط خطة مدبرة من طرف الحكومة لإرضاء تجار المدارس الحرة حتى يستخلصوا واجبات الشهر كاملة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
7 - Rachid الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:25
غير نخلسوا المدارس و نعود للاغلاق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
8 - simo الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:26
هده إشاعات باش محطوط المسؤولين أمام أمر الواقع. و لكن الضروف غير مناسبة باش ترجع الدراسة حضوريا. في البيضاء كل يوم 1000 شخص تتجيهم كورونا و كيحبسو العمل الديالهم 14 يوم. مع التعليم الحضوري غدين نوصلو 3000 شخص يوميا كيحبسو الخدمة ديارهم 14 يوم. و لكم واسع نضر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
9 - رجا في الله الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:27
2391 حالة مؤكدة ، و التعليم حضوري ، مبقيت فاهمة والو ، شخصيا منديش ولادي الصحة اهم من تعليم ،و هد العام تعليم الافتراضي مبيهش، دار البيضاء مرة يقولو الف الف و زيادة ، أنا ركبني رعب ولا خاصني طبيب نفساني كيبان لي انه يسالي هدشي ان شاء لله، و منقدرش نخرج.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
10 - يويسف الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:30
ما الجدوى من اغلاق المدارس لمدة شهر دون تحسن ملموس في الحالة الوبائية على مستوى الجهة ؟
اعتقد ان لوبي القطاع الخاص ضغط للمرة الثانية من اجل استخلاص الواجب الشهري لشهر اكتوبر في انتظار تطور اكثر للحالة والوبائية وبالتالي العودة الى المنازل من جديد !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
11 - Observateur الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:34
Je pense que cette décision est très hâtive car ils ne vont pas même pas testés les élèves et les professeurs ni le personnel des écoles. Les nouveaux foyers à Casablanca seront concentrés dans les établissements scolaires c'est une véritable catastrophe. Déjà que c'est le désordre dans la ville alors le coup de grâce s'approche.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - سعيدة الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:34
عودة ميمونة نتمناها لجميع تلاميذنا ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
13 - fouad الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:36
؟؟؟؟؟؟؟؟فهم تتصطى ،طلع تاكل الكرموص هيا هادي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
14 - خالد الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:39
اتمنى ان لا تكون بداية كارتة حقيقية المهم الدولة عيات والناس بعض منهم ممصدقش حتى وجود المرض اوا دابا اراك لفراجة الله يحد الباس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - عقنا بيكم الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:40
الكتبيون يشكون قلة الاقبال

قرار اقتصادي جديد يضرب بصحة المواطنين عرض الحائط
للإستجابة لتجار الكتب

بعد اسبوعين ستعود الدراسة عن بعد
لأن الاصابات ستتخطى حاجز ال5000 في اليوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
16 - ابghf الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:42
ماذا عن تلاميذ وطلبة الداخلية بالبيضاء.،؟؟؟؟ ghghf
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
17 - fidèl marocain الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:42
اظن ات الحكومة تريد تطبيق مناعة القطيع في الدار البيضاء منذ أن صنفوها في المنطقة واحد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
18 - التناوب من الأفضل الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:46
نظرا لعدد التلاميذ من الأحسن بالتناوب -- الفوح الأول اسبوع يتابع الدراسة عن بعد و الفوج الثاني حضوري -- و الأسبوع الموالي الفوج الأول الدراسة حضوري و الفوج الثاني يتابع الدراسة عن بعد -- و بالنسبة للتعليم الأولي الحضور واجب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
19 - abdou الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:47
في انتظار قرارات منتصف الليل كما جرت العادة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
20 - N.H الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:52
يفتحو المدارس حتى يخلصوهم أباء التلاميذ و يسدو عاود ثاني واش بقين مبغيتو تحفظو هاد الكسيطة ديال المحكومة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
21 - razakhicham الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:52
يجب التعايش مع الفيروس في جميع المجالات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
22 - إيمان الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:55
الله يرحمهم من دابا ويقوي اصحاب البدل البيضاء على انقاد من يمكن انقادهم...... حتى من غير محفزات !؟!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
23 - ملاحظ الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:56
تصورو معي التعليم عن بعد منذ مارس 2020 إلى غاية مثلا نونبر 2020؟!!! هذا الوضع بالنسبة للتلاميذ أخطر من وباء كرونا....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
24 - مواطن من المغرب الخميس 01 أكتوبر 2020 - 19:02
في إحدى الأقاليم التابعة لولاية الدار البيضاء وهناك لم تتوقف عندهم الدراسة. وقعت في إحدى مدارسها حالات كورونا فصارت كل عائلات تلاميذ ذاك القسم من المخالطين فوقع ضغط على المستشفى الإقليمي الذي تفرغ لإجراء التحاليل ونسي المرضى الآخرين وتركهم ينتظرون.. فهل مستشفيات الدار البيضاء مستعدة لمثل هذه الحالات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - أحمد ب. الخميس 01 أكتوبر 2020 - 19:03
Pendant que casa à elle seule enregistre plus de 1000 cas par jour, et pendant que le gouvernement décide de prolonger le couvre feu pendant encore 15 jours, ils décident d'ouvrir les écoles

Contrairement à ce que le ministre a déclaré, certaines écoles n'offrent pas le choix aux parents entre le présentiel et à distance

Est-ce pour ruiner les familles avec les frais d'hospitalisation en cas d'infection, est-ce pour booster
les labos privés

Décision stupide d'un gouvernement encore plus stupide !!!

Franchement, gouvernement de nuls et bras cassés
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
26 - أستاذ العلوم الخميس 01 أكتوبر 2020 - 19:03
واراه غير تخلصو شهر أكتوبر إنشاء الله ويسدو المدارس الله يصوب الناس باش غتخلص المدرسة والناس كتخدم غير نصف يوم وموحالش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
27 - rida الخميس 01 أكتوبر 2020 - 19:08
والله مبقيت فاهم شي حاجة. المغرب يتنافس مع البرازيل لاخد المرتبة الاولى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 27 | عرض: 1 - 27

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.