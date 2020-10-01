24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:53
|07:19
|13:22
|16:39
|19:16
|20:30
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "مكتب الفوسفاط" يُحدث شركة "الرقمنة الصناعية"
- خلافات بين الليبيين تعرقل الجولة الثانية من "مفاوضات بوزنيقة"
- توالي الجرائم بالبيضاء يخدش وجه "قيم المجتمع"
- عمليات أمنية توقف آلاف المطلوبين للعدالة بفاس
- التغرير بقاصر يوقع بشاب في قبضة أمن المضيق
عقوبات سجنية وغرامات تنتظر الانفصالية أمينتو حيدر وعملاء الجزائر (5.00)
وساطة المغرب في "أزمة مالي" تلقى ترحيبا دوليا وانزعاجا جزائريا (5.00)
- عقوبات سجنية وغرامات تنتظر الانفصالية أمينتو حيدر وعملاء الجزائر - (220)
- هل تتّجه السّلطات المغربية إلى اعتقال "حيدر" بعد "واقعة العيون"؟ - (143)
- القائمة الجديدة للمنتخب المغربي .. حضور الحدادي وغياب حمد الله - (75)
- لشكر يكشف اعتماد التسجيل التلقائي باللوائح الانتخابية لسنة 2021 - (74)
- وساطة المغرب في "أزمة مالي" تلقى ترحيبا دوليا وانزعاجا جزائريا - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مدارس البيضاء تستأنف التعليم الحضوري الإثنين
قررت الحكومة إعادة فتح أبواب المؤسسات التعليمية بمدينة الدار البيضاء، من أجل استئناف الدراسة الحضورية ابتداء من يوم الإثنين القادم، في جميع الأسلاك والمستويات حسب نمط تعليم حضوري بالنسبة للمتعلمين الذين اختار أولياء أمورهم هذه الصيغة.
وشددت الحكومة، ضمن بلاغ لها، على أن استئناف الدراسة بهذه المؤسسات سيتم مع الحرص على الالتزام بمختلف التدابير الاحترازية المقررة والتتبع المستمر للوضعية الصحية بها واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية بما يتناسب مع تطور الحالة الوبائية".
ووفق المصدر ذاته، سيتم تمديد فرض حظر التجول الليلي، بين الساعة العاشرة ليلا والخامسة صباحا، لمدة 15 يوما إضافية، إضافة إلى إغلاق المحلات التجارية والمقاهي على الساعة الثامنة ليلا، وإغلاق المطاعم في التاسعة ليلا.
القرار يأتي، وفق البلاغ، تبعا لخلاصات عمليات التتبع والتقييم المنتظم المنجزة من قبل لجان اليقظة والتتبع بعمالة الدار البيضاء، وأخذا بتوصيات اللجنة العلمية المختصة بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة للحد من تفشي فيروس "كورونا – كوفيد 19".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (27)
اعتقد ان لوبي القطاع الخاص ضغط للمرة الثانية من اجل استخلاص الواجب الشهري لشهر اكتوبر في انتظار تطور اكثر للحالة والوبائية وبالتالي العودة الى المنازل من جديد !
قرار اقتصادي جديد يضرب بصحة المواطنين عرض الحائط
للإستجابة لتجار الكتب
بعد اسبوعين ستعود الدراسة عن بعد
لأن الاصابات ستتخطى حاجز ال5000 في اليوم
Contrairement à ce que le ministre a déclaré, certaines écoles n'offrent pas le choix aux parents entre le présentiel et à distance
Est-ce pour ruiner les familles avec les frais d'hospitalisation en cas d'infection, est-ce pour booster
les labos privés
Décision stupide d'un gouvernement encore plus stupide !!!
Franchement, gouvernement de nuls et bras cassés