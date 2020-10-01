مدارس البيضاء تستأنف التعليم الحضوري الإثنين

هسبريس من الرباط

قررت الحكومة إعادة فتح أبواب المؤسسات التعليمية بمدينة الدار البيضاء، من أجل استئناف الدراسة الحضورية ابتداء من يوم الإثنين القادم، في جميع الأسلاك والمستويات حسب نمط تعليم حضوري بالنسبة للمتعلمين الذين اختار أولياء أمورهم هذه الصيغة.

وشددت الحكومة، ضمن بلاغ لها، على أن استئناف الدراسة بهذه المؤسسات سيتم مع الحرص على الالتزام بمختلف التدابير الاحترازية المقررة والتتبع المستمر للوضعية الصحية بها واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية بما يتناسب مع تطور الحالة الوبائية".

ووفق المصدر ذاته، سيتم تمديد فرض حظر التجول الليلي، بين الساعة العاشرة ليلا والخامسة صباحا، لمدة 15 يوما إضافية، إضافة إلى إغلاق المحلات التجارية والمقاهي على الساعة الثامنة ليلا، وإغلاق المطاعم في التاسعة ليلا.

القرار يأتي، وفق البلاغ، تبعا لخلاصات عمليات التتبع والتقييم المنتظم المنجزة من قبل لجان اليقظة والتتبع بعمالة الدار البيضاء، وأخذا بتوصيات اللجنة العلمية المختصة بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة للحد من تفشي فيروس "كورونا – كوفيد 19".