إصابات كورونا تتجاوز سقف الألف بمدينة مليلية

عبد الكريم هرواش من الناظور

بلغت الحصيلة الإجمالية للمصابين بفيروس كورونا المستجدّ بثغر مليلية المحتلّ 1036، بعد رصد 36 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وارتفع عدد المتعافين من "كوفيد-19" بالثغر ذاته إلى 634، بعد تسجيل شفاء 49 في الفترة نفسها.

ويتلقّى العلاجَ حاليا ما مجموعه 396 مصابًا، 13 منهم يتابعون علاجهم بمستشفى "كومركال" واثنان يرقدان في وحدة العناية المركزة.

يذكر أن عدد الوفيات بسبب الفيروس التّاجي بالمدينة المحتلّة ذاتها مستقرّ في 5 حالات، كلها لأشخاص كانوا يعانون من أمراض مزمنة.