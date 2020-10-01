فيروس كورونا يطال عائدات من ثغر سبتة المحتل

أيوب صدور من تطوان

أظهرت التحاليل المخبرية التي أجريت لجميع المواطنات العائدات من ثغر سبتة المحتلّ إصابة 4 نساء بفيروس كورونا المستجدّ.

وحسب مصدر مطلع، فقد تم نقل المصابات إلى المستشفى قصد إجراء كشوفات وتحاليل للوقوف على حالتهن الصحية، قبل السماح لهن بالالتحاق بمنازلهن لإتمام فترة الحجر الصحي وفق البروتوكول الطبي المعتمد.

وكانت السلطات المغربية قد أشرفت على استقبال فوج من المغاربة العالقات بثغر سبتة منذ منتصف شهر مارس المنصرم، في دفعة ضمت 104 نساء و3 رضع.

وخصصت السلطات المغربية إقامات سياحية وفنادق لإيواء العائدات بصفة احترازية، قصد إخضاعهن للتحاليل المخبرية قبل التحاقهن بذويهن.