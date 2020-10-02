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السلطات تقرر إعادة فتح السوق في قصبة تادلة

السلطات تقرر إعادة فتح السوق في قصبة تادلة
حميد رزقي من بني ملال
الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 07:55

في إطار تتبعها لتطورات الحالة الوبائية بالإقليم، قررت لجنة اليقظة بإقليم بني ملال إعادة فتح السوق الأسبوعي بقصبة تادلة بشكل جزئي وتدريجي ابتداء من الأسبوع المقبل.

وبحسب معطيات وفرتها المصالح المعنية، فإن عملية إعادة فتح السوق الأسبوعي بقصبة تادلة ستتم على مرحلتين؛ الأولى تشمل مرفق سوق الجملة للخضر، مرفق البهائم، ومرفق بيع الخضر والفواكه بالتقسيط وبيع اللحوم الحمراء والبيضاء، والثانية تخص جميع مرافق السوق الأخرى.

واستنادا إلى المعطيات ذاتها، ستجرى عملية إعادة فتح السوق الأسبوعي لتادلة في احترام دقيق للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية، حيث سيتم الحرص والسهر على ضمان احترام الوافدين لإجراءات السلامة الصحية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويندرج هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى الدفع بدينامية الاقتصاد المحلي والإقليمي، والتخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي تسبب فيها وباء كوفيد-19، وذلك تماشيا مع ما تستدعيه الضوابط القانونية المواكبة للإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى إقليم بني ملال من أجل حصر انتشار هذا الوباء.

يشار إلى أن محمد جلال، رئيس المجلس الجماعي لقصبة تادلة، سبق أن تقدم بملتمس إلى والي جهة بني ملال خنيفرة، بحر الأسبوع الجاري، بناء على طلب أعضاء مجلسه وتلبية لرغبة عدد من السكان، بُغية إعادة فتح السوق الأسبوعي باعتباره الفضاء الأمثل للتبضع والمناسب للقدرة الشرائية لكافة فئات ساكنة تادلة.

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