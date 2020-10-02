172 حالة شفاء من "كورونا" بجهة بني ملال

ياسين أوشن

سجلت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 86 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ضمنها 19 حالة بإقليم خريبكة، و17 حالة بإقليم خنيفرة، و30 حالة بإقليم الفقيه بنصالح، و20 حالة بإقليم أزيلال، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 6309 حالات، حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.

كما أحصت الجهة، وَفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها، 172 حالة شفاء جديدة؛ منها 25 حالة بإقليم بني ملال، و13 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و16 حالة بإقليم أزيلال، و23 حالة بإقليم خنيفرة، ثم 95 حالة بإقليم خريبكة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 5141 حالة.

وفي ما يخص الوفيات فقد سجلت الجهة حالتي وفاة جديدتين؛ واحدة بإقليم بني ملال والأخرى بإقليم الفقيه بن صالح، ليصل العدد الإجمالي إلى 113 وفاة. وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 1053 حالة. كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 103245 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة سجلت، الخميس، 2391 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 126044 حالة في المغرب.