24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:54
|07:19
|13:22
|16:38
|19:15
|20:29
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- نقابات مغربية تحذر من "تدمير" التعليم العمومي
- "مكتب الفوسفاط" يُحدث شركة "الرقمنة الصناعية"
- خلافات بين الليبيين تعرقل الجولة الثانية من "مفاوضات بوزنيقة"
- توالي الجرائم بالبيضاء يخدش وجه "قيم المجتمع"
- عمليات أمنية توقف آلاف المطلوبين للعدالة بفاس
وساطة المغرب في "أزمة مالي" تلقى ترحيبا دوليا وانزعاجا جزائريا (5.00)
- هل تتّجه السّلطات المغربية إلى اعتقال "حيدر" بعد "واقعة العيون"؟ - (148)
- القائمة الجديدة للمنتخب المغربي .. حضور الحدادي وغياب حمد الله - (89)
- لشكر يكشف اعتماد التسجيل التلقائي باللوائح الانتخابية لسنة 2021 - (80)
- وساطة المغرب في "أزمة مالي" تلقى ترحيبا دوليا وانزعاجا جزائريا - (66)
- تقرير: ثلث المغاربة مصابون بالاكتئاب .. وسكان الأرياف أكثر توترا - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
172 حالة شفاء من "كورونا" بجهة بني ملال
سجلت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 86 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ضمنها 19 حالة بإقليم خريبكة، و17 حالة بإقليم خنيفرة، و30 حالة بإقليم الفقيه بنصالح، و20 حالة بإقليم أزيلال، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 6309 حالات، حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.
كما أحصت الجهة، وَفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها، 172 حالة شفاء جديدة؛ منها 25 حالة بإقليم بني ملال، و13 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و16 حالة بإقليم أزيلال، و23 حالة بإقليم خنيفرة، ثم 95 حالة بإقليم خريبكة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 5141 حالة.
وفي ما يخص الوفيات فقد سجلت الجهة حالتي وفاة جديدتين؛ واحدة بإقليم بني ملال والأخرى بإقليم الفقيه بن صالح، ليصل العدد الإجمالي إلى 113 وفاة. وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 1053 حالة. كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 103245 حالة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة سجلت، الخميس، 2391 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 126044 حالة في المغرب.