السلطات تحتوي غضب موظفي "مجلس البيضاء"

هسبريس من الدار البيضاء

سارعت سلطات عمالة مقاطعات عين السبع الصخور السوداء إلى امتصاص غضب موظفي مقاطعة "روش نوار"، بسبب امتناع رئيس المجلس المنتخب عن الموافقة على مطالبهم الاجتماعية والمهنية.

وقال مسؤول نقابي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن مطالب أطر مقاطعة الصخور السوداء تهم تفعيل الترقية والبذلة المهنية، إلى جانب تحسين ظروف ووسائل العمل.

وأوضح المسؤول النقابي، الذي فضل عدم نشر اسمه، في تصريح لهسبريس: "هناك مجموعة من موظفي المقاطعات والموظفين بمجلس مدينة الدار البيضاء يطالبون بفتح حوار جدي مع المسؤولين في المجالس المنتخبة".

وأضاف المتحدث ذاته: "الموظفون يطالبون بتمكينهم من تعويضاتهم عن ساعات العمل الإضافية، والتعويضات الخاصة بالمخاطر بالنسبة للموظفين الموضوعين رهن إشارة إدارات عمومية أخرى، وتوفير مقاصف لتمكينهم من تناول وجباتهم الغذائية، إلى جانب التوقف عن حرمان الأطر والموظفين من امتحانات الكفاءة المهنية".

كما أعلنت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أنها ستخوض إضرابا عن العمل الأسبوع المقبل، مطالبة بفتح حوار جدي ومسؤول حول الملف المطلبي.

ويطالب موظفو الجماعات المحلية بمدينة الدار البيضاء ومختلف الجماعات الترابية بالجهة بـ"فتح حوار جدي ومسؤول بخصوص المطالب الأساسية، وخاصة مطلب التعويضات عن الساعات الإضافية، وتوضيح مآل ملفات الترقية وحرمان موظفين من امتحانات الكفاءة المهنية".