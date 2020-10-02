وحدتان أجنبيتان تنتشلان شباب ميدلت من البطالة

محمد ايت حساين

تمكن عدد من الشباب المنحدرين من إقليم ميدلت من ولوج سوق الشغل، بعد انتقائهم من طرف المجموعة الفرنسية "بوجو ستروين" للانضمام إلى فريق عملها بالوحدة الصناعية بالقنيطرة، وذلك قصد تحسين مستوى تنافسية الشركة في المجال الصناعي للسيارات بالمغرب وتطوير محركاتها.

وتأتي عملية انتقاء شباب إقليم ميدلت للعمل بالوحدة الصناعية لمجموعة "بوجو ستروين" بمدينة القنيطرة، بعد مجهود بذلته السلطة الإقليمية لميدلت، والوكالة الإقليمية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ومكتب التكوين المهني، وجمعية ميدلت مبادرة، باعتبارهما صلة الوصل بين المجموعة الصناعية والشباب الراغبين في العمل، حسب إفادة مسؤول بوكالة إنعاش التشغيل.

وتأتي هذه المبادرة، التي ترمي إلى توفير فرص العمل لشباب ميدلت، في إطار المنصة التي تم إحداثها ضمن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بتعاون مع الوكالة الإقليمية لإنعاش التشغيل والكفاءات بميدلت.

وتعليقا على الموضوع، قال العشوري عثمان، مدير الوكالة الإقليمية لإنعاش التشغيل والكفاءات بميدلت، إن مبادرة تشغيل الشباب بالوحدة الصناعية لـ"بوجو ستروين" تدخل في إطار المواكبة المستمرة التي تقوم بها الوكالة لصالح الباحثين عن العمل لتمكينهم من فرصة الولوج إلى سوق الشغل بطريقة سلسة وسهلة.

وأشار المسؤول ذاته، في تصريح لهسبريس، إلى أن الاتفاقية التي كانت مع مجموعة "بوجو ستروين" جاءت بتنسيق مع عمالة ميدلت، لافتا إلى أن "عامل إقليم ميدلت قام ومازال يقوم بمجهودات لإنعاش التشغيل في الإقليم وفي هذه العملية"، موضحا أن عملية انتقاء الراغبين في العمل بالمجموعة الصناعية الفرنسية مرت عبر أربع مراحل.

وأوضح العشوري أن المرحلة الأولى خصصت للانتقاء عن طريق الملفات التي تم وضعها بالوكالة الإقليمية، الذي شمل حوالي 450 شخصا، فيما المرحلة همّت التحقق من توفر كل الشروط المطلوبة من طرف الشركة من حيث الكفاءات اللغوية، بحكم أن الشركة فرنسية، والمرحلة الثالثة هي مرحلة التكوين وتندرج ضمن برنامج تأهيل الذي تقوده الوكالة من أجل تمكين الباحثين عن العمل من الوسائل والأدوات اللازمة لولوج سوق الشغل، وقد استفاد منها حوالي 250 شخص. أما المرحلة الأخيرة، فكانت هي مقابلة التشغيل بين الشباب والشركة المعنية".

وبلغ عدد الشباب الذين التحقوا من إقليم ميدلت للعمل في الوحدة الصناعية لـ"بوجو ستروين" بمدينة القنيطرة 182 شابا وشابة، "تم نقلهم من طرف عمالة ميدلت إلى مدينة القنيطرة حيث تم إخضاعهم للخبرات الطبية"، وفق المسؤول المتحدث.

وأفاد العشوري بأن بعضا من الشباب الذين تم انتقاء ملفاتهم واستفادوا من التكوين، سيلتحقون للعمل في وحدة صناعية بمدينة القنيطرة مختصة في صناعة الألياف البصرية والأسلاك "الكابلاج"، مشيرا إلى أن الوكالة، وبتنسيق مع السلطة الإقليمية، تعمل جاهدة من أجل توفير أكبر عدد من مناصب الشغل لفائدة شباب الإقليم في شتى المجالات.

ودعا مدير الوكالة الإقليمية لإنعاش التشغيل والكفاءات بميدلت شباب الإقليم إلى وضع ملفاتهم لدى إدارة الوكالة، كاشفا أن شركة "الكابلاج" ستقوم قريبا بزيارة لانتقاء فريق من الشباب للعمل.