24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5407:1913:2216:3819:1520:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "كورونا" يفاقم تأخر أداء مستحقات مقاولات مغربية (5.00)

  2. مفاجأة أكتوبر .. إصابة ترامب بكورونا تحدث زلزالا سياسيا بأمريكا (5.00)

  3. "أمان" يؤهل مؤسسات رعاية الأشخاص المسنين (5.00)

  4. رئيس الحكومة يلتزم بحماية حقوق الشغيلة وإحداث مناصب عمل (5.00)

  5. مشروع قانون "هيئة النزاهة ومحاربة الرشوة" يجلب مخاوف برلمانيين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | الفيروس يقتل نائب رئيس بلدية الفقيه بن صالح

الفيروس يقتل نائب رئيس بلدية الفقيه بن صالح

الفيروس يقتل نائب رئيس بلدية الفقيه بن صالح
حميد رزقي من الفقيه بن صالح
الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 15:05

توفي النائب الأول لرئيس بلدية الفقيه بنصالح، بوزكري زوهاري، عن عمر يناهز 64 سنة، يوم الجمعة بقسم العناية المركزة بالمستشفى الجهوي لبني ملال، جراء مضاعفات صحية ناتجة عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

مصادر هسبريس أفادت بأن الراحل اشتد عليه المرض يوم الخميس، ما استدعى نقله إلى قسم العناية المركزة بالمركز الجهوي الاستشفائي بمدينة بني ملال حيث تم الإعلان عن وفاته هذا الصباح.

وأضافت أن إقليم الفقيه بن صالح شهد ارتفاعا في عدد الاصابات بـ"كوفيد-19" مؤخرا؛ إذ بلغ عدد المصابين ببلدية المدينة أزيد من 20، بينهم أعضاء بمجلس الجماعة، من ضمنهم المرحوم وحوالي 15 موظفا.

وأخذا بعين الاعتبار هذه لوضعية الوبائية المحلية، كانت السلطات بمدينة الفقيه بنصالح قد قررت إغلاق مقر البلدية ابتداء من فاتح أكتوبر الجاري حتى إشعار آخر.

وجاء القرار بناء على تشخيص الوضعية الوبائية من طرف مركز التنسيق الإقليمي بعمالة إقليم الفقيه بنصالح، وبالنظر إلى ارتفاع حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى بلدية مدينة الفقيه بنصالح، وذلك حفاظا على سلامة موظفي ومرتفقي البلدية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - amjid الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 15:16
الله يرحمه ويغفر له ويصبر اهله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
2 - مواطن غيور1 الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 15:17
السلام عليكم
اولا الرحمة للفقيد و الصبر لعائلته الصغيرة و الكبيرة و إنا لله و إنا إليه راجعون.
تعددت الأسباب و الموت واحد، هناك من مات بالفيروس لاكن هناك أيضا من مات في حوادث ااسير، او بالسرطان او بسكتة قلبية.....
كم من المغاربة ماتوا بالأمراض المتنوعة او بالحوادث؟ عشرات بل مئات يوميا و لا يدكرون في الإعلام، لمادا؟
المرجو عدم التهويل، فالفيروس باق معنا شئنا أم أبينا، علينا بالإيمان بالقدر خيره و شره، فوالله لن يعيش المرء أكثر مما كتبه الله لك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
40
3 - m.zinalarab الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 15:17
رحمه آلله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا اليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد اللهم أرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
4 - نورالدين الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 15:22
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
5 - عبدالحليم. القنيطري. العلامة الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 15:52
الله. يرحم. ويغفر له. ويجعل. متواه. الجنة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.