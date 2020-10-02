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كُتّاب وآراء
الفيروس يقتل نائب رئيس بلدية الفقيه بن صالح
توفي النائب الأول لرئيس بلدية الفقيه بنصالح، بوزكري زوهاري، عن عمر يناهز 64 سنة، يوم الجمعة بقسم العناية المركزة بالمستشفى الجهوي لبني ملال، جراء مضاعفات صحية ناتجة عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.
مصادر هسبريس أفادت بأن الراحل اشتد عليه المرض يوم الخميس، ما استدعى نقله إلى قسم العناية المركزة بالمركز الجهوي الاستشفائي بمدينة بني ملال حيث تم الإعلان عن وفاته هذا الصباح.
وأضافت أن إقليم الفقيه بن صالح شهد ارتفاعا في عدد الاصابات بـ"كوفيد-19" مؤخرا؛ إذ بلغ عدد المصابين ببلدية المدينة أزيد من 20، بينهم أعضاء بمجلس الجماعة، من ضمنهم المرحوم وحوالي 15 موظفا.
وأخذا بعين الاعتبار هذه لوضعية الوبائية المحلية، كانت السلطات بمدينة الفقيه بنصالح قد قررت إغلاق مقر البلدية ابتداء من فاتح أكتوبر الجاري حتى إشعار آخر.
وجاء القرار بناء على تشخيص الوضعية الوبائية من طرف مركز التنسيق الإقليمي بعمالة إقليم الفقيه بنصالح، وبالنظر إلى ارتفاع حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى بلدية مدينة الفقيه بنصالح، وذلك حفاظا على سلامة موظفي ومرتفقي البلدية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
اولا الرحمة للفقيد و الصبر لعائلته الصغيرة و الكبيرة و إنا لله و إنا إليه راجعون.
تعددت الأسباب و الموت واحد، هناك من مات بالفيروس لاكن هناك أيضا من مات في حوادث ااسير، او بالسرطان او بسكتة قلبية.....
كم من المغاربة ماتوا بالأمراض المتنوعة او بالحوادث؟ عشرات بل مئات يوميا و لا يدكرون في الإعلام، لمادا؟
المرجو عدم التهويل، فالفيروس باق معنا شئنا أم أبينا، علينا بالإيمان بالقدر خيره و شره، فوالله لن يعيش المرء أكثر مما كتبه الله لك.