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الصويرة تنضم إلى "الشبكة العالمية للمدن الإبداعية"‎

الصويرة تنضم إلى "الشبكة العالمية للمدن الإبداعية"‎
هسبريس من الرباط
الأحد 04 أكتوبر 2020 - 05:22

أعلنت اللجنة الوطنية المغربية للتربية والعلوم والثقافة أن مدينة الصويرة انضمت إلى الشبكة العالمية للمدن الإبداعية لـ"اليونسكو"، وذلك بعد قبول ملف الترشيح الذي روعي في إعداده إبراز مدى استجابة المدينة للمعايير والشروط المحددة من طرف المنظمة للانضمام إلى هذه الشبكة.

ووفق بلاغ صحافي صادر بالمناسبة، عملت اللجنة الوطنية المغربية على مواكبة مدينة الصويرة في جميع المراحل التي مر منها ملف الترشيح، حتى يكون مطابقا ومؤهلا للمشاركة في عمليتي الانتقاء والتقييم من لدن لجنة دولية تم تشكيلها من طرف المنظمة.

يذكر أن إنشاء الشبكة العالمية للمدن الإبداعية لـ"اليونسكو"، التي تضم 246 مدينة، تم سنة 2004، وانضمت إليها المملكة المغربية سنة 2017، عقب انتقاء مدينة تطوان كمدينة إبداعية في مجالي الصناعة التقليدية والفنون الشعبية.

وتهدف هذه الشبكة، وفق البلاغ ذاته، "إلى تشجيع الابتكار والصناعات الثقافية التي تعتبر عوامل إستراتيجية للتنمية المستدامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي؛ وهي تمثل أرضية للعمل، في مستوى المدينة، من أجل تحقيق برنامج التنمية المستدامة في أفق 2030 للأمم المتحدة، ولاسيما الهدف الحادي عشر المتعلق بجعل المدن والمجتمعات البشرية مستدامة وشاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود".

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