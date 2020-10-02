إقليم سيدي إفني يسجل أول وفاة بسبب "كورونا"

مصطفى البكار من تزنيت

سجل إقليم سيدي إفني، اليوم الجمعة، أول وفاة ناجمة عن مضاعفات فيروس كورونا المستجد، وذلك على مستوى الجماعة الترابية آيت الرخاء.

وتتعلق الوفاة برجل متقاعد كان يشغل قيد حياته رئاسة إحدى دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة آيت الرخاء، وكان يتابع العلاج بالمركز الاستشفائي الإقليمي بتزنيت، حيث وافته المنية بعد تدهور حالته الصحية.

وبهذا المستجد ارتفع إجمالي الوفيات بالأقاليم التابعة لجهة كلميم وادنون إلى 15 حالة، موزعة على طانطان بـ 8 حالات، و5 حالات بكلميم، وحالة واحدة بكل من آسا الزاك وسيدي إفني.