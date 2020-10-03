تأسيس مجلسين للشباب والنساء في مدينة مرتيل‬

هسبريس من تطوان

أطلقت مجموعة من الفاعلات بمدينة مرتيل ديناميتين منفصلتين، تحت مسمى "مجلس نساء أحياء مرتيل" و"مجلس شباب وشابات أحياء مرتيل"، في خطوة تروم خلق حركية مجتمعية من أجل سياسات ترابية تستجيب للنوع الاجتماعي.

فاطمة الزهراء علوش، رئيسة جمعية توازة لمناصرة المرأة، قالت إن هذه العملية تأتي في إطار مشروع "مواطنة واعية بحقوق مجالية"، الذي يندرج ضمن برنامج دعم المجتمع المدني "مشاركة مواطنة"، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.

وأضافت علوش، في تصريح لهسبريس، أن إحداث المجلسين جاء بعد سلسلة من اللقاءات التشاورية والدورات التكوينية، التي توجت نشاط مجموعة من الفاعلات والفاعلين والنشطاء والناشطات في عمل القرب، قصد الاستجابة لتطلعات وانتظارات شباب المنطقة.