تفاصيل الحالة الوبائية في جهة بني ملال خنيفرة

ياسين أوشن

أحصت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 169 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ضمنها 68 حالة بإقليم بني ملال، و58 حالة بإقليم خريبكة، و12 حالة بإقليم خنيفرة، و12 حالة بإقليم الفقيه بنصالح، و19 حالة بإقليم أزيلال، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 6478 حالة، حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.

كما سجّلت الجهة، وَفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها عند الساعة السادسة من مساء الجمعة، 72 حالة شفاء إضافية؛ منها 11 حالة بإقليم بني ملال، وحالة واحدة بإقليم الفقيه بن صالح، و21 حالة بإقليم أزيلال، و19 حالة بإقليم خنيفرة، ثم 20 حالة بإقليم خريبكة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 5213 حالة.

وفيما يخص الوفيات، فقد سجلت الجهة 5 وفيات جديدة؛ واحدة بإقليم بني ملال، وواحدة بإقليم الفقيه بن صالح، و3 حالات بإقليم خنيفرة، ليصل العدد الإجمالي إلى 118 وفاة. وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 1146 حالة. كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 103751 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة سجلت، الجمعة، 2521 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 128565 حالة في المغرب.