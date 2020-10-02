والي العيون يُراقب تدابير الوقاية بالوحدات الصناعية

هسبريس من العيون

أشرف عبد السلام بكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، صباح اليوم، على تتبع بروتوكول دعم التدابير والإجراءات الوقائية الذي سنه منذ ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بالوحدات الصناعية بمدينة المرسى (إقليم العيون).

ويهدف بروتوكول دعم التدابير والإجراءات الوقائية إلى تأمين سلامة وصحة العاملين والعاملات في وحدات تصبير منتجات البحر ووحدات إنتاج الدقيق وزيت السمك، وتلك المتخصصة في إنتاج الثلج، مع تمكين هذه الفئة من ظروف اشتغال مواتية.

كما يرتكز هذا البروتوكول على الامتثال للمقتضيات القانونية والتدابير المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة، والوقاية من المخاطر المهنية المحتملة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى رفع وتيرة إجراء التحاليل المخبرية في إطار مكافحة الوباء.

وفي هذا الصدد، شدد عبد السلام بكرات، خلال زيارته التفقدية للوحدات الصناعية المتخصصة في تصبير السمك بالحي الصناعي بالمرسى، على ضرورة التقيد بالتدابير والإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتحصين الانتعاش الاقتصادي بالمدينة، وتفادي عمليات الإغلاق الإجبارية في حال تشكل البؤر الصناعية.

وأشار عامل إقليم العيون، خلال كلمة توجيهية له بإحدى الوحدات الصناعية، إلى أن "عملية التتبع ستبقى مستمرة إلى حين القضاء على فيروس كورونا المستجد بالمملكة"، مضيفا أن "عدد الكشوفات الطبية التي استهدفت مستخدمي ومستخدمات هذه الوحدات الصناعية بلغ ما مجموعه 10 آلاف عملية كشف في فترة لا تتجاوز 90 يوما"، مشددا على أن المناسبة تهدف إلى "بعث رسالة أمل تجلي ملامح عودة مثلى للنشاط الاقتصادي بهذه المعامل وانتعاشه بعد المراحل الصعبة التي عرفتها منذ بروز بؤر إصابة بفيروس كورونا بها وإغلاقها مؤقتا".

كما عرج المسؤول الأول بجهة العيون الساقية الحمراء على أهمية المراقبة والتتبع اليومي للبروتوكول الوقائي ودوره في صون الحركة الاقتصادية بالمنطقة والحفاظ على مناصب الشغل، مؤكدا أن "السلطات المحلية ستبقى مجندة دائما لتحصين المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد، وستظل يدها ممدودة لجميع المبادرات التي من شأنها أن تحافظ على مصادر عيش المواطنين في جميع القطاعات".

وختم بكرات كلمته التوجيهية بدعوة أرباب الوحدات الصناعية إلى إخضاع العاملين الجدد للكشوفات الطبية قبل استئناف عملهم، مشيرا إلى أن "السلطات المحلية ستقوم ابتداء من يوم الإثنين القادم بأخذ عينات عشوائية من جميع الوحدات الصناعية للتأكد من خلوها من فيروس كورونا المستجد وتجاوز الانفجار المفاجئ للفيروس داخلها".

من جانبه، قال بدر الموساوي، رئيس الجمعية الجهوية لأرباب وربابنة وبحارة مراكب الصيد البحري، إن المجهودات التي تقوم بها السلطات المحلية ساهمت بشكل كبير في عودة النشاط الاقتصادي بالوحدات الصناعية.

وأضاف الموساوي، الذي يشغل منصب رئيس المجلس البلدي للمرسى، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية ساعدت في بقاء فيروس كورونا المستجد تحت السيطرة".

وشدد الموساوي على أهمية الانخراط الطوعي للمستخدمين والمستخدمات في أجرأة هذه التدابير يوميا على أرض الواقع بالمعامل والوحدات الصناعية، لكسب الرهانين الاقتصادي والصحي على حد سواء.

يذكر أن الجولة الميدانية التي ترأسها والي جهة العيون الساقية الحمراء حضرتها شخصيات أمنية ومدنية وعسكرية، إلى جانب ممثلين للمصالح الخارجية.