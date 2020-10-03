24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5507:2013:2216:3719:1320:28
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "كورونا" يفاقم تأخر أداء مستحقات مقاولات مغربية (5.00)

  2. رئيس الحكومة يلتزم بحماية حقوق الشغيلة وإحداث مناصب عمل (5.00)

  3. مشروع قانون "هيئة النزاهة ومحاربة الرشوة" يجلب مخاوف برلمانيين (5.00)

  4. رسمياً .. الجولة الثانية من "المفاوضات الليبية" تنطلق في بوزنيقة (5.00)

  5. ترامب يحكم أمريكا من الحجر الصحي داخل مركز طبي عسكري (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | توالي الجفاف يحرم "أكادير الكبير" من الماء ليلا

توالي الجفاف يحرم "أكادير الكبير" من الماء ليلا

توالي الجفاف يحرم "أكادير الكبير" من الماء ليلا
هسبريس من أكادير
السبت 03 أكتوبر 2020 - 12:05

أفاد إعلان صادر عن الوكالة المستقلة متعددة الخدمات بأكادير RAMSA بأن مياه الشرب سوف تعرف انقطاعات بكل من جماعة أكادير والدشيرة وإنزكان وأيت ملول وأورير والدراركة والمحطة السياحية تغازوت، يوميا، من العاشرة ليلا إلى الخامسة والنصف صباحا.

وعزت "الرمسا"، في بلاغها، سبب هذه الانقطاعات الليلية التي ستبدأ من السبت 3 أكتوبر الجاري إلى "توالي سنوات الجفاف بمنطقة سوس منذ 2014"، وكذلك "للعجز الذي تعرفه السدود المزودة لأكادير الكبير ووعيا منها بضرورة تدبير هذه الأزمة والتخفيف من آثارها الجانبية".

وإذا كان بلاغ RAMSA قد حدد بداية هذا الإجراء بقطع المياه ليلا على أكادير وإنزكان والنواحي في السبت 3 أكتوبر فقد ربط نهاية هذا الإجراء التدبيري بـ"تحسن وضعية الموارد المائية بالمنطقة"، في الوقت الذي تأمل فيه هذه الوكالة المستقلة متعددة الخدمات التي تدبر قطاع الماء بأكادير ونواحيها على أن يعمل المواطنون على "حسن استعمال المياه وترشيدها وتفادي تبذيرها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.