توالي الجفاف يحرم "أكادير الكبير" من الماء ليلا

هسبريس من أكادير

أفاد إعلان صادر عن الوكالة المستقلة متعددة الخدمات بأكادير RAMSA بأن مياه الشرب سوف تعرف انقطاعات بكل من جماعة أكادير والدشيرة وإنزكان وأيت ملول وأورير والدراركة والمحطة السياحية تغازوت، يوميا، من العاشرة ليلا إلى الخامسة والنصف صباحا.

وعزت "الرمسا"، في بلاغها، سبب هذه الانقطاعات الليلية التي ستبدأ من السبت 3 أكتوبر الجاري إلى "توالي سنوات الجفاف بمنطقة سوس منذ 2014"، وكذلك "للعجز الذي تعرفه السدود المزودة لأكادير الكبير ووعيا منها بضرورة تدبير هذه الأزمة والتخفيف من آثارها الجانبية".

وإذا كان بلاغ RAMSA قد حدد بداية هذا الإجراء بقطع المياه ليلا على أكادير وإنزكان والنواحي في السبت 3 أكتوبر فقد ربط نهاية هذا الإجراء التدبيري بـ"تحسن وضعية الموارد المائية بالمنطقة"، في الوقت الذي تأمل فيه هذه الوكالة المستقلة متعددة الخدمات التي تدبر قطاع الماء بأكادير ونواحيها على أن يعمل المواطنون على "حسن استعمال المياه وترشيدها وتفادي تبذيرها".