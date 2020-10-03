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كُتّاب وآراء
الجيش يقدم خدمات طبية لسكان شرق المملكة
يواصل الأطباء العسكريون التابعون لوحدات القوات المسلحة الملكية المتواجدة في أقاليم بوعرفة وفكيك والرشيدية وورزازات تقديم الاستشارات الطبية لفائدة السكان القاطنين في شرق وجنوب شرق المملكة.
وقد استفاد 449 فرداً من سكان الأقاليم المذكورة من الخدمات الطبية التي قدمها أطباء الجيش، خلال شهر غشت المنصرم، حيث استفاد من هذه المبادرة بإقليم بوعرفة- فكيك 59 رجلاً و103 من النساء و49 طفلاً، لا سيما في تندرارة وبوعنان؛ بينما عرف إقليم الرشيدية استفادة 16 رجلاً و59 امرأة و30 طفلاً، خصوصا في تازوغارت وتازوز وفزو.
وعلى مستوى إقليم ورزازات، خصوصا بتاكَونيت ومحاميد الغزلان وفم زكيد، أجرى أطباء الجيش فحوصات واستشارات طبية لصالح 40 رجلاً و57 امرأة و33 طفلاً.
وتجدر الإشارة إلى أن الخدمات الطبية التي يقدمها أطباء الجيش الملكي تتم في مستوصفات تابعة لوزارة الصحة مفتوحة على مستوى الأقاليم المعنية.