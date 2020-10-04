24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5507:2113:2116:3719:1220:26
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حملة كنز الدار (4.00)

  2. إنقاذ اللغة الأمازيغية بتعديل الدستور (3.00)

  3. "منع" تلميذة منقبة من الدراسة يخلق جدلا بشفشاون (3.00)

  4. أموال الأتراك تغري مقاتلين سوريين بالتوجه إلى "ناغورني قره باغ" (1.80)

  5. أخنوش يوصي "الأحرار": العمل في الميدان وتجاهل الأصوات النشاز (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | تلاميذ يستفيدون من لوحات إلكترونية بإقليم أزيلال

تلاميذ يستفيدون من لوحات إلكترونية بإقليم أزيلال

تلاميذ يستفيدون من لوحات إلكترونية بإقليم أزيلال
ياسين أوشن
الأحد 04 أكتوبر 2020 - 09:05

استفاد تلاميذ السنة الثانية بكالوريا بالقسم الداخلي في ثانوية واويزغت التأهيلية بإقليم أزيلال، المتحدرون من المناطق الجبلية، السبت، من 35 لوحة إلكترونية مزودة بالأنترنيت.

ووفق المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بأزيلال فإن هذه المبادرة جاءت بغية المساهمة في تمكين التلاميذ الداخليين من الوسائل التكنولوجية، من أجل تسهيل استفادتهم من التعليم الذاتي والتعليم عن بعد.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة المنظمة من طرف جمعية Baraka Angels تمت بتنسيق مع الثانوية ذاتها والسلطة المحلية؛ مع احترام التباعد الجسدي بين المستفيدين وإلزامية ارتداء الكمامات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.