تلاميذ يستفيدون من لوحات إلكترونية بإقليم أزيلال

ياسين أوشن

استفاد تلاميذ السنة الثانية بكالوريا بالقسم الداخلي في ثانوية واويزغت التأهيلية بإقليم أزيلال، المتحدرون من المناطق الجبلية، السبت، من 35 لوحة إلكترونية مزودة بالأنترنيت.

ووفق المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بأزيلال فإن هذه المبادرة جاءت بغية المساهمة في تمكين التلاميذ الداخليين من الوسائل التكنولوجية، من أجل تسهيل استفادتهم من التعليم الذاتي والتعليم عن بعد.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة المنظمة من طرف جمعية Baraka Angels تمت بتنسيق مع الثانوية ذاتها والسلطة المحلية؛ مع احترام التباعد الجسدي بين المستفيدين وإلزامية ارتداء الكمامات.