تفاصيل الحالة الوبائية في جهة بني ملال خنيفرة

ياسين أوشن

سجلت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 112 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ضمنها 22 حالة بإقليم بني ملال، و18 حالة بإقليم خريبكة، و21 حالة بإقليم خنيفرة، و40 حالة بإقليم الفقيه بنصالح، و11 حالة بإقليم أزيلال، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 6590 حالة، حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.

كما أحصت الجهة، وَفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها عند الساعة السادسة من مساء السبت، 116 حالة شفاء إضافية؛ منها 12 حالة بإقليم بني ملال، و40 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و8 حالات بإقليم أزيلال، و47 حالة بإقليم خنيفرة، ثم 9 حالات بإقليم خريبكة؛ ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 5329 حالة.

وفي ما يخص الوفيات، سجلت الجهة حالة واحدة جديدة بإقليم بني ملال، ليصل العدد الإجمالي إلى 119 وفاة. وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 1141 حالة؛ كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 104199 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة أحصت، السبت، 2663 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 131228 حالة في المغرب.