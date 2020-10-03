أعلى حصيلة شفاء من "كورونا" في جهة الشرق

عبد الكريم هرواش من الناظور

سجّلت المندوبية الجهوية لوزارة الصحة بجهة الشّرق، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، شفاء 422 مريضا من فيروس كورونا المستجدّ، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 3634 حالة.

وتقلّص عدد الحالات قيد العلاج في مختلف أقاليم جهة الشّرق إلى 1006 حالات؛ فيما عرفت الجهة ذاتها 88 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، رفعت العدد الإجمالي للمصابين إلى 3634 حالة.

وهمت الإصابات الجديدة عمالة وجدة أنجاد التي سجلت 66 حالة، يليها إقليم جرادة الذي سجل 8 حالات، وإقليم الناظور الذي سجل 6 حالات؛ فيما سجل إقليم جرسيف 3 حالات، وإقليم بركان حالتين، وأقاليم الدريوش وفكيك وتاوريرت حالة واحدة في كل إقليم.

وفي السّياق ذاته، توفي 3 أشخاص بسبب فيروس "كوفيد-19"، وكلهم بعمالة وجدة-أنجاد، لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس إلى 82 حالة منذ بداية انتشار الوباء.